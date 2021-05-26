Автомобиль, прибывший из нашей страны, предназначался для автосалона в Риме.

Финансовая гвардия и таможенная служба Италии наложили арест на автомобиль Rolls-Royce Phantom, который прибыл из России в дилерский центр Рима для последующей перепродажи, сообщило местное издание Corriere Fiorentino. Подробностей издание не сообщает, но, скорее всего, тюнинг салона автомобиля был сделан в нашей стране.

Крокодил, кожа которого использована для обивки сидений, является охраняемым видом, он включен в Вашингтонскую международную конвенцию о защите исчезающих видов и запрещает любую форму их коммерциализации без особого разрешения.

Теперь ожидается решение судебного органа, чтобы приступить к удалению кожаных вставок и вернуть автомобиль в собственность покупателю за 20 тысяч евро.

Вашингтонская конвенция — принятое в 1973 году соглашение государств для контроля международной торговли находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных. Каждое государство-член несет ответственность за правовую реализацию и исполнение этого соглашения. На сегодняшний день ее участниками являются 183 государства, включая Россию, которая стала участницей Конвенции в 1992 году как правопреемник СССР, присоединившегося к этому договору в 1976 году.

Здесь вы найдете Rolls-Royce, доработанный специально для Джастина Бибера.

Фото: Agenzia Dogane e Monopoli/Instahram