Rolls-Royce: за что со мной так? Джастин Бибер: А че не так-то?!

Канадский поп-певец и любимец юных девушек сделал с машиной что-то очень странное.

На этом видео доработанное специально для него купе Rolls-Royce Wraith, создателей которого вдохновил концепт Rolls-Royce 103EX 2016 года. Этого «монстра» на одной из стоянок выследил автомобильный фанат и ютубер effspot. Он известен тем, что путешествует по миру в поисках экзотических коллекций автомобилей. Но даже он поразился, когда обнаружил в Калифорнии очень дорогой и странный автомобиль.

Описывая машину (время 5:38 на видео), effspot указывает, что у нее нет боковых зеркал, вместо них используется система камер кругового обзора 360 градусов. И дверные ручки, и колеса скрыты под лаконичным индивидуальным дизайном.

Известно, что в доработке автомобиля Джастину Биберу помогла команда тюнингового ателье West Coast Customs. Чтобы передние колеса Wraith поворачивались, внешняя оболочка роскошного купе была значительно расширена, это особенно хорошо заметно спереди — оригинальные фары вынесены наружу.

Задняя часть также была полностью переработана и больше не напоминает базовый дизайн автомобиля. От оригинального стиля остались только линия крыши, фары и двери, открывающиеся в противоположных направлениях.

Точно не известно, но предполагается, что под капотом у этого Rolls-Royce стандартный 6,6-литровый битурбированный двигатель V12 мощностью 632 л.с.

А здесь можно рассмотреть изображение странной новинки Роллс-Ройса.

Видео: YouTube