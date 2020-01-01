Появилось первое фото странной новинки Роллс-Ройса

Выглядит автомобиль необычно для люксового бренда, который всегда отличался консервативностью.

Издание CarScoops, которому удалось получить изображение, предполагает, что машина была бы представлена на Неделе автомобилей в Монтерее в августе. Однако событие отменено из-за пандемии коронавируса. На тизере некий перспективный Rolls-Royce, который здорово отличается от любой из текущих моделей бренда. Хотя с этой точки трудно судить о пропорциях автомобиля, он выглядит относительно небольшим и имеет всего две двери.

На картинке можно рассмотреть интригующую линию крыши, а также что у автомобиля нет традиционных зеркал заднего вида: вместо них установлены маленькие видеокамеры. Kузов может быть выполнен как тарга — с жестко закрепленным ветровым стеклом и отдельной стеклянной панелью для пассажира, при том что средняя часть крыши снимается, пишет издание. Понятно, что рассмотреть это на картинке довольно сложно, наверно, это информация от того же источника, что предоставил изображение.

Опознать принадлежность автомобиля к марке можно по скульптурке «Духа экстаза» на капоте и логотипу на крышке багажника. Если представленный тизер не фейк, есть предположение, что это индивидуальная очень дорогая модель, которую Rolls-Royce создал для некоего состоятельного клиента. Время от времени компания демонстрирует эксклюзивные версии на престижных летних конкурсах элегантности. Впрочем, не исключается и возможность того, что это перспективная разработка, о которой пока никто не слышал.

Может быть, все дело в том, что дизайнерское бюро Rolls-Royce с апреля по октябрь 2019 года возглавлял скандальный дизайнер Йозеф Кабан, отвечавший прежде за внешность Skoda, а затем — BMW? Он известен тем, что постоянно ломает традиции. Правда, теперь, с 1 июля 2020 года, он будет их «ломать» в Volkswagen, где возглавит отдел дизайна в подразделении Passenger Cars.

Фото: Rolls-Royce/CarScoops