«Калашников» запатентовал электробайк в стиле Иж-49

Внешность мотоцикла почти полностью повторяет показанный в прошлом году концепт.

Материалы по теме Электромотоцикл «Калашников»: двоих не вынесет!

На сайте Роспатента появились изображения электрического мотоцикла, разработанного концерном «Калашников». Этот одноместный байк концерн уже показывал на форуме «Армия-2020», и тогда сообщалось, что мощность его электромотора составляет 15 кВт (около 20 л.с.), крутящий момент — 60 Нм.

Литийионная батарея имеет энергоемкость 4 кВт.ч, масса мотоцикла — 130 кг, а вот официальных данных о пробеге на одном заряде пока нет. Заряжается «Калашников» от бытовой сети.

Речь шла о выпуске небольшой партии таких мотоциклов, всего 49 штук. Цифра подобрана неслучайно: в облике электробайка авторы (патент указывает имена дизайнеров Благих, Васева, Боталова и Дашкевича) старались передать черты Иж-49, выпускавшегося на заводе «Ижмото» в 1950–58 годах. Этот завод входил в НПО «Ижмаш», на базе которого в 2013 году и возник концерн «Калашников».

Цены на электробайк пока неизвестны, но неофициальные источники указывают сумму около 1,5 млн рублей.

Это не единственная модель электрического мотоцикла, которую создает концерн: в прошлом году был запатентован двухколесный Aurus.

Фото: Роспатент