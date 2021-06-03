Пример подает США, а новая программа вызывает беспокойство у общественности страны.

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Избавление от автомагистралей может сделать города лучше, считают американские чиновники. Например, в городе Рочестер штата Нью-Йорк уже демонтирован основной участок автострады вокруг центра города. В городе появилось больше пешеходных зон, а освободившиеся земли осваиваются под застройку. И при этом, как пишет The New York Times, нет никаких признаков того, что трафик в этом районе ухудшился. Некоторые жители отметили улучшение и понимают, что для создания новой инфраструктуры потребуется время — им не хватало общественных мест для прогулок и отдыха.

Но выказывается и недовольство, связанное с несоблюдением принципа справедливости. Перемены в районах сноса магистралей могут привести к джентрификации, когда местные не столь богатые жители вытесняются из благоустраиваемых районов более состоятельными новыми жильцами.

В свое время шоссе прокладывались через районы афроамериканцев и латиноамериканцев: дома сносились, районы разделялись, становясь труднодоступными. Теперь магистрали считаются расистскими и справедливость должна восторжествовать, но у местных жителей возникает вопрос, что будет с освободившимися от шоссе территориями. Существует коалиция, состоящая из бизнес-групп, которых интересует недвижимость, коалиция гражданских активистов, надеющихся благоустроить территории на свой вкус, и группы социальной справедливости, стремящиеся воссоединить районы афроамериканцев и латиноамериканцев. Как видите, у сноса магистралей в США есть исторические предпосылки.

Защитники автомагистралей указывают на то, что бетон и сталь не могут быть расистскими. Их строили те же люди, которые теперь решают, что делать на месте их сноса.

Казалось бы, какой нам в этом интерес? По сути, если отбросить нюансы, это передовой опыт, который принято перенимать.

В России и, в частности, в Москве водителей удивляют островки безопасности, создающие аварийные ситуации на дорогах.

Фото: Max / Unsplash