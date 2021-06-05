Автомобиль из Икеа: покупаешь в коробке, собираешь дома

Концепт автомобиля создан студентом, а построить его помогла французская Renault.

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У американского студента-дизайнера Райана Шлоттауэра было 15 недель на разработку ситикара Ikea Höga под руководством Renault и гиганта самостоятельной сборки мебели Икеа.

Требование было одно: как и в случае с мебелью шведского бренда, покупатели должны забрать коробку с компонентами автомобиля со склада Икеа, а затем самостоятельно собрать автомобиль.

Маленький — всего 2,3 метра (на 20 см короче, чем Smart Fortwo) и всего 1,57 метра в ширину (Smart — 1,66 метра), но с солидной высотой — 1,88 метра (Smart — 1,52 метра), он базируется на электрической платформе, между осями которой находится аккумуляторная батарея.

Автомобиль имеет симметричный дизайн и может открываться спереди и сзади через прикрепленные к крыше двери.

Эта система позволяет инвалидам с легкостью садиться в машину — рулевое колесо и приборная панель откидываются вместе с передней дверью. А широкий проем багажника дает возможность легко загружать различные предметы.

Из-за небольшой длины автомобиля предполагается только двухместное кресло в салоне.

В качестве дисплея Шлоттауэр предлагает каждому прикрепить к приборной панели свой планшет или смартфон — в конце концов, пользователь лучше всех знает, как управлять своим устройством.

Райан Шлоттхауэр подчеркнул, что самой сложной частью задачи было разобрать автомобиль на столько деталей, чтобы он уместился в не слишком большом ящике. Пока не решено, будут ли Ikea и Renault действительно производить Höga, но Шлоттауэр, конечно, мечтает, чтобы его идея была реализована.

Правда, есть один важный момент, который следует учесть: сборка из 374 деталей, вероятно, станет для многих клиентов намного сложнее, чем монтировка шкафа.

Возможная цена такого автомобильчика, который пока существует в одном экземпляре, — 5300 евро. Его технические характеристики на сегодняшний день не известны.

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Фото: Райан Шлоттауэр