Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — журнал За рулем

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Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного

Стоимость 135 000 долларов или почти 10 млн рублей — это «цена от», не считая стоимость самого автомобиля.

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Канадско-американская компания по производству кемперов Loki Basecamp делает ставку на пикапы и представила жилой модуль для них серии Falcon. Он подходит под самые разные кузова и оснащать им можно все — от Toyota Tacoma до Ford Super Duty. Он также подойдет электропикапам Rivian R1T и Tesla Cybertruck.

Кемпер серии Falcon оснащен кондиционером, обогревателем, системой горячего водоснабжения и синтетической композитной изоляцией.

Установленные на крыше солнечные панели обеспечивают до 360 Вт энергии, которые делают кемпер автономным — его можно просто поставить во дворе и жить.

У кемпера есть интересная особенность — огромная открывающаяся вверх задняя дверь, которая позволяет легко загружать внутрь любое снаряжение.

Она также служит навесом, а также душевой: поскольку душ расположен прямо в ней, туристы могут помыться перед входом. На крыше находится большой багажник, который тоже может служить местом для отдыха.

Внутри есть диван, который раскладывается во вторую кровать, туалет, кухонная раковина и место для переносной индукционной плиты.

Встроенный дисплей и мобильное приложение позволяют управлять различными функциями, такими как освещение, водяной насос и так далее.

Ожидается, что поставки кемпера начнутся в первом квартале 2022 года.

Фото: Loki Basecamp

Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного

Стоимость 135 000 долларов или почти 10 млн рублей — это «цена от», не считая стоимость самого автомобиля.

Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251403Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251402Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251401Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251400Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251405Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251404Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного
Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного

Стоимость 135 000 долларов или почти 10 млн рублей — это «цена от», не считая стоимость самого автомобиля.

Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251401Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251402Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251400Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251403Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251404Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного — фото 1251405Кемпер за 10 млн рублей — что в нем необычного

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