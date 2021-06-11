Искусственный интеллект определит глубину ям с воздуха

Дроны будут фотографировать участки дорожного полотна, а потом нейронная сеть найдет на них неровности и ямы.

В одном из регионов России запустят пилотный проект, в рамках которого специальным образом обученная нейросеть будет искать неровности и ямы на автомобильных дорогах общего пользования.

Искусственный интеллект не только может выявить неровность, но и определить ее глубину. А получать информацию он будет с дронов.

«ИИ способен систематизировать и анализировать большие объемы данных и существенно сокращать время на принятие важных решений. Мы планируем использовать нейросеть для поиска ям на дорогах общего пользования. Это позволит быстрее искать неровности, классифицировать их и тем самым снизить аварийность», — рассказал ТАСС директор по продуктам и технологиям больших данных компании-разработчика «Билайн» Константин Романов.

Ранее специалисты компании научили нейросеть анализировать снимки с дронов для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», которому искусственный интеллект помогает спасать людей. Благодаря ему за два года было найдено 27 человек.

Фото: Depositphotos