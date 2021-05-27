Сбер показал беспилотный автомобиль

Автономный автомобиль ФЛИП вживую впервые продемонстрируют участникам Петербургского международного экономического форума, который пройдет со 2 по 5 июня.

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Создатели фильма «Гостья из будущего» по книге Кира Булычева пытались представить необычный автомобиль и в итоге придумали флип — летающую машину. Вдохновленный этой картиной прототип ФЛИП от Сбера, правда, не летает, но тоже вполне себе автомобиль будущего, его создала входящая в экосистему Сбера компания SberAutoTech.

ФЛИП — это беспилотное транспортное средство максимального пятого уровня автономности по международной классификации. В нем использован комплекс лидаров, радаров и камер, которые позволяют получать информацию об окружающих объектах, распознавать пешеходов и препятствия, принимать решения об ускорении, торможении и повороте.

В движение машина приводится электродвигателем, а источником питания стал модуль сменных батарей. Здесь применен принцип замены элементов питания, это можно сделать за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля.

Такое решение снимает не только проблему долгой зарядки стандартных батарей, но и их высокой стоимости. В качестве источников энергии в перспективе может быть использовано не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ и водород.

ФЛИПы, в качестве средства новой мобильности, способны снизить количество машин на улицах, полностью решить проблему «последней мили» и обеспечить уровень комфорта, принципиально недоступный ни в одном другом виде общественного транспорта.

Платформа, лежащая в основе ФЛИПа, позволяет разместить на ней любую версию надстройки, грузовую или комбинированную.

По габаритам ФЛИП сравним с легковым автомобилем (3,62 м на 1,95 м). Для сравнения, габариты MINI Cooper составляют: 3,8 х 1,7 х1,4 м.

Однако у беспилотника Сбера пространства внутри на 40% больше, чем у стандартного автомобиля, ведь он изначально спроектирован как полностью автономное транспортное средство и в нем нет традиционных органов управления для водителя. В салоне могут разместиться шесть человек.

ФЛИП от SberAutoTech спроектирован по сценариям новой мобильности: полностью подключeнное, автономное и безопасное такси будущего станет привычно доступно через пользовательское приложение. Персонализация и безопасность обеспечиваются технологиями биометрии (распознавание лиц пассажиров), а коммуникация с автомобилем осуществляется с помощью виртуального ассистента «Салют».

Поездку пользователь сможет персонализировать, используя сервисы экосистемы и партнеров Сбера: выбрать часто используемые маршруты навигации 2ГИС, установить в салоне нужную температуру, включить любимую музыку от СберЗвука или видеоконтент от Okko.

Сейчас SberAutoTech ведет доводочные работы и, в соответствии с законодательством, тестирует свой беспилотник только на закрытых территориях.

В свое время похожий автомобиль со сменными модулями разрабатывали в «Бакулин Моторс Групп», назывался он MatrЁshka.



Фото: SberAutoTech