На трассе Москва-Петербург изменили скорость

Еще на одном участке М-11 разрешенную скорость повысили до 130 километров в час.

На отрезке трассы М-11 «Нева» с 59-го по 149 километр автодороги в Московской и Тверской областях с сегодняшнего дня разрешенная скорость составляет 130 км/ч. Ранее по этом участку разрешалось ездить со скоростью до 110 километров в час, сообщает пресс-служба «Автодора».

О повышении скоростного режима водителей оповестят с помощью табло переменной информации и соответствующих дорожных знаков.

До конца месяца планируется увеличить разрешенную скорость движения и на участке с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.

С учетом участков, где уже действует такой режим, водители смогут проехать со скоростью 130 км/ч в общей сложности 571 километр дороги М-11«Нева».

Все участки скоростной трассы с 59-го км и до Санкт-Петербурга полностью освещены, оборудованы камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, системой обнаружения инцидентов, метеостанциями. Об изменениях погоды или схемы движения водителей оперативно предупреждают табло переменной информации.

Госкомпания «Автодор» планирует постепенно увеличивать скоростной лимит на тех участках, где транспортно-эксплуатационные показатели и условия движения это позволяют.

Есть планы и по увеличению скорости до 150 км/ч.



Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС