Бывший летчик переоборудовал самолет в дом на колесах

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В 2019 году Джино Луччи из Нэшвилла (штат Мичиган, США) купил самолет Douglas DC-3 1943 года и потратил год на его переоборудование в жилой дом на колесах. Площадь нового дома гигантская — 28 кв. метров, а еще он укомплектован старинной системой внутренней связи для пилотов.

Кемпер практически целиком сделан из самолета, за исключением двигателя и рамы, которые умелец взял от грузового автомобиля. Он не только переделал самолет, но и официально его сертифицировал, чтобы можно было путешествовать на нем по стране со своей семьей.

Почему для автодома был выбран такой странный объект? Дело в том, что Луччи ветеран ВВС, а сейчас он владеет компанией по утилизации самолетов.

С детства у него была мечта превратить самолет в дом на колесах. По его словам, в 12-летнем возрасте он смотрел телешоу, в котором мужчина привязал корпус самолета к раме школьного автобуса, и эта идея последовала за ним во взрослую жизнь.

В 2018 году его сын Джачинто нашел в Интернете этот самый Douglas DC-3, который использовался ВМС США во время Второй мировой войны, и Луччи купил его, так как он оказался достаточно компактным, чтобы его можно было использовать на дороге в качестве транспортного средства.

Внутри Луччи установил детали от множества старых самолетов, такие как выключатели света, систему внутренней связи, нефункциональное кресло второго пилота и рулевое колесо.

Луччи также обновил зону, которая когда-то была кабиной самолета, а теперь стала салоном машины.

По его словам, для пола были использованы материалы с авиационного склада, смесители для ванной и кухни сняты с других самолетов.

В камбуз или кухню добавили микроволновую печь, плиту, духовку и холодильник.

За кухней находится гостиная, а в хвостовой части располагается спальня с двумя односпальными кроватями и ванной, которую он добавил по просьбе жены.

По словам Луччи, когда он едет по дороге, все улыбаются. Дети восхищаются гигантским самолетом, а ветераны с удовольствием делятся воспоминаниями о полетах на DC-3 и других военных аппаратах. И его это радует.

Здесь вы найдете не просто кемпер, а целый дом ужасов на колесах.



Фото: insider.com