Официально это похоронный автобус Airstream Excella 280 1982 года выпуска, но он больше не перевозит умерших. Вместо этого он переносит горстку людей в мир вампиров как безумно крутая мобильная квест-комната. И да, его можно купить.
Excella 280 первоначально был разработан для перевозки большой группы скорбящих по усопшему вместе с охапками цветов и гробом. Конкретно эта версия продается в Мичигане, и, согласно Facebook Marketplace, это один из 33 построенных таких похоронных автодомов.
Эта и сама по себе редкая машина в какой-то момент была переоборудована в мобильную квест-комнату в вампирской тематике. «Логово вампира» — это название приключения, в доме могут разместиться до шести игроков, у которых есть около 40 минут на побег, чтобы не превратиться в ночное существо из-за жаждущего вампира, который просыпается ночью очень голодным.
Еще в 2018 году хеллоуинские забавы были в моде в рамках приключений, предлагаемых мичиганской студией Escape Room Studios. В рекламе говорится, что в Airstream есть абсолютно все необходимое, чтобы квест-комната работала как уникальный развлекательный бизнес. Это означает, что весь реквизит, включая гроб, через который люди должны пролезть, чтобы сбежать, включен в цену продажи.
Стоимость «ужаса на колесах» составляет 50 тысяч долларов, и один покупатель уже рассматривает такое приобретение.
Фото: Facebook Marketplace