Если вы любите носить черную одежду, заниматься магией и пить красное вино, то вот автодом, которого вы ждали.

Официально это похоронный автобус Airstream Excella 280 1982 года выпуска, но он больше не перевозит умерших. Вместо этого он переносит горстку людей в мир вампиров как безумно крутая мобильная квест-комната. И да, его можно купить.

Excella 280 первоначально был разработан для перевозки большой группы скорбящих по усопшему вместе с охапками цветов и гробом. Конкретно эта версия продается в Мичигане, и, согласно Facebook Marketplace, это один из 33 построенных таких похоронных автодомов.

Эта и сама по себе редкая машина в какой-то момент была переоборудована в мобильную квест-комнату в вампирской тематике. «Логово вампира» — это название приключения, в доме могут разместиться до шести игроков, у которых есть около 40 минут на побег, чтобы не превратиться в ночное существо из-за жаждущего вампира, который просыпается ночью очень голодным.

Еще в 2018 году хеллоуинские забавы были в моде в рамках приключений, предлагаемых мичиганской студией Escape Room Studios. В рекламе говорится, что в Airstream есть абсолютно все необходимое, чтобы квест-комната работала как уникальный развлекательный бизнес. Это означает, что весь реквизит, включая гроб, через который люди должны пролезть, чтобы сбежать, включен в цену продажи.

Стоимость «ужаса на колесах» составляет 50 тысяч долларов, и один покупатель уже рассматривает такое приобретение.

Фото: Facebook Marketplace