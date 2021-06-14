СуперМосквич: постройка, результат, звук выхлопа!

Тот случай, когда юношеское увлечение переросло в большую и долгую любовь.

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Этот Москвич-412, выпущенный Ижевским автозаводом в 1993 году, отец Игоря Фурсова (пользователь Drive2 под ником i2oran) купил уже подержанным и поездил на нем совсем недолго. Спустя несколько долгих лет до него добрался подросший автор проекта и поначалу занялся типичным подростковым «тюнингом» со всеми сопутствующими атрибутами, среди которых были серьезная авария и лишение прав...

Но проведя пару ночей перед компьютером и облазив интернет, Игорь решил сделать автомобиль заново. На сей раз — по уму. Этим он и занимается, по сути, по сей день. Он избавил машину от собственных ранних «наворотов», вернул ему практически первоначальный внешний вид (с поправкой разве что на колеса), а вот внутренний мир этого Ижа теперь совсем другой.

Двигатель — канонический для отечественного тюнинга вазовский «шеснарь». Турбированный 16-клапанный ВАЗ-2112 после нескольких серий доработок выдает 260 л.с. Коробка передач механическая BMW Getrag, Кардан BMW, задний редуктор и приводы — BMW 5 Series (E34). Рулевое управление и передняя подвеска — кастомные, на базе родных узлов. Задняя — BMW 3 Series (E30). Тормоза — дисковые, собранные из различных комплектующих.

Салон полностью перешит в кожу, установлены современные приборы и органы управления. Тут за аутентичностью автор не гнался, главной задачей, судя по всему, были максимальный комфорт и стиль.

Таким образом, получился классический рестомод с устойчивым советским образом и великолепно исполненной матчастью. Показательно, что автор проекта живет в Ижевске. Вот он, настоящий патриотизм!

Рестомоды из Москвичей — это уже отдельная тюнинговая религия; \взгляните на этот Москвич Святогор 1.8т 4х4.

Фото: Drive2 / i2oran

Видео: Youtube / «Автомобильная Россия», «Москвич 412 Turbo Тюнинг длиною в Жизнь»