Самый быстрый Святогор: «ракета» из Москвича (видео)

Концепция «волк в овечьей шкуре» — одна из наиболее притягательных в мире тюнинга и кастомайзинга.

Отечественные умельцы часто «скрещивают» кузова советских автомобилей и импортную начинку, и этот Москвич Святогор 1.8т 4х4 по прозвищу «Винегрет» — хороший пример грамотного подхода.

В основу проекта лег кузов АЗЛК-214145, под капотом у которого оказался двигатель VAG AGU 1.8 с турбиной повышенной производительности и «родственная» механическая трансмиссия Audi quattro 4х4 от модели А4. Задняя подвеска также была унаследована от полноприводной ингольштадтской «четверки», а вот передняя — от Subaru. На замерах автомобиль показал 400 л.с. мощности, а разгон до 100 км/ч у этого Святогора занимает 3,8 секунды.

Постройка и доводка автомобиля заняли более года. Проект был закрыт около семи лет назад, но до сих пор производит впечатление. О судьбе машины после продажи новому владельцу ничего не известно. А автор проекта купил еще один Святогор — и строит новый болид, на сей раз 600-сильный и сугубо для гонок...

А у Запорожца из Мариуполя двигатель остался штатный, но все остальное поменялось значительно.

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»