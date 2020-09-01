«Ламборожец»: сумасшедший кастом-проект (видео)

Многие стремятся повторить знаменитый эффект Lamborghini, но автору ЗАЗ-968 Белкин это удалось блестяще.

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Некоторые кастом-проекты — больше чем проекты. Это, скорее, попытка воплотить безумную мечту, питаемая жгучим желанием показать миру то, что пока есть только лишь в твоей голове. Именно к таким безумным, но впечатляющим проектам относится ЗАЗ-968 Белкин, реализованный пользователем Drive2 под ником malchik4. Основой стал Запорожец 1994 года выпуска, еще одна такая же машина была закуплена в качестве донора.

Другим большим приобретением явился комплект сидений от Alfa Romeo. Удивительно, но покупка крупных элементов этим, по сути, и ограничилась — остальные вложения можно считать чисто трудовыми. Главная сложность была в петлях дверей. Многие кастомайзеры стремятся повторить знаменитый эффект Lamborghini, но автору проекта это удалось блестяще. Помимо оригинальных петель в передних крыльях Белкина прячутся два пневмоупора: один помогает поднимать дверь, а второй способствует ее плавному закрытию.

Автомобиль не превратился в «корч», оставшись обаятельным, пусть и необычным Запорожцем. В Белкине сохранился стандартный силовой агрегат, и даже «разварки» колесных дисков крепятся на родных, запорожских ступицах. Внешний вид канонически заниженного «жужика» дополнен армейской светомаскировкой на фарах и спойлером-этажеркой на заднем стекле. Автомобиль зарегистрирован на владельца, регулярно выезжает на покатушки, любительские соревнования по слалому и другие спортивно-развлекательные мероприятия.

Совсем другой, но не менее оригинальный кастом-проект последних лет — это Большой красный ЗИЛ.

Фото: Drive2, пользователь malchik4

Видео: Youtube, канал «Автомобильная Россия»