Невероятный пикап из двух ЗИЛ-130 и одного Форда (видео)

Знаете, что такое Большой красный ЗИЛ? Посмотрите этот ролик!

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Этот проект хорошо известен любителям отечественного тюнинга и кастомайзинга — в свое время он наделал в интернете немало шума. Свежее видео позволит тем, кто «в теме», вспомнить все детали, а тем, кто еще не знает о Большом красном ЗИЛе, познакомиться с этим выдающимся образчиком инженерной мысли.

В определенный момент отчаявшись осуществить проект, как коммерческий, Сергей Александров из Башкортостана, зарегистрированный в сообществе Drive2 под ником REDZIL, построил эту машину просто для себя, «для души». Под эти цели он оборудовал отдельный гараж, закупив множество оборудования, включая две покрасочные камеры. Основой ЗИЛа послужили американский рамный микроавтобус Ford Econoline (рама, шасси, силовой агрегат) и пара кабин от списанных в утиль ЗИЛ-130.

Получившийся пикап имеет задний привод, 4,9-литровый мотор, автоматическую трансмиссию и пневматическую подвеску. Дизайн и объем вложенного в автомобиль труда комментариев не требуют — все понятно без слов. Отметим, что выезжать на дороги общего пользования автомобиль не может — узаконить такую конструкцию практически невозможно. Проект стартовал в 2015 году и занял около трех лет. А в 2020 году канал «Автомобильная Россия» превратил бортжурнал проекта в своеобразное слайд-шоу.

А вот и еще один пример симбиоза западной техники и советского дизайна — ГАЗ-21 «Волкодав».

Видео: YouTube, канал «Автомобильная Россия»