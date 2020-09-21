ГАЗ-21 Волга «Волкодав» продается за 16 000 000 рублей

Создатели автомобиля называют его самой дорогой Волгой в России.

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В интернете появилось объявление о продаже автомобиля «Волкодав» — своеобразного гибрида дизайна ГАЗ-21 Волга и платформы Mercedes-Benz 500 SL. Авторы проекта называют машину самой дорогой Волгой в России и «волком в овечьей шкуре». Дизайнеры «Волкодава» хотели, чтобы современный автомобиль обрел черты советской классики.

Указано также, что «автомобиль абсолютно оригинален — по своей концепции аналогов не имеет», однако это заявление можно оспорить: известно несколько похожих проектов. Например, построенная на базе кабриолета BMW 6-Series «двадцать первая», принадлежащая пользователю Drive2 под ником SAT. Что касается «Волкодава», то с технической точки зрения — силовой агрегат, гидравлические системы, электрика, электроника, а также силовая структура кузова и система складывающегося верха — это действительно Mercedes SL 500 с пробегом 67 580 километров.

Отметим, что родстер Mercedes SL 500, выпускающийся с 2016 года, комплектуется двигателем объемом 4,7 л и мощностью 455 л.с. Обращает на себя внимание отчет Автотеки по «Волкодаву», сообщающий, что характеристики авто совпадают с ПТС. В объявлении указаны такие данные: год выпуска 1970, тип кузова седан, количество дверей 4, мощность двигателя 80 л.с.

За автомобиль просят 16 000 000 рублей. На момент публикации заметки с 31 августа объявление просмотрели более 165 тысяч человек.

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Фото: Youtube, канал «Автотюнинг 4х4 Белореченск В. С. В.»