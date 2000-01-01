Один в один: как наши из Форда сделали Ниссан

Спорткар Nissan GT-R «склеили» из того, что нашлось под рукой. И ведь не отличить от оригинала!

реплика Nissan GTR

Пандемия? Самоизоляция? Нет клиентов? Самое время исполнить мечту о собственном суперкаре Nissan GT-R и заодно устроить тренинг своей команде энтузиастов из России, основавших на берегах Адриатики ателье Montetuning.

Посмотрите на фото — нет, это не Ниссан из автосалона. Это вообще не Ниссан! Под его белой «шкурой» скрывается… Ford Cougar 2000 года. Парни выбирали из нескольких доноров подходящих по колесной базе, но попался «счастливчик» случайно: ему повезло, что он оказался с мотором V6.

Старые кузовные панели были безжалостно, но аккуратно, чтобы не повредить силовой каркас, срезаны, а дальше началась пластика. В ход пошли монтажная пена, эпоксидка, стеклоткань. Пригодилась и местная специфика: смолу раздобыли в порту, где ремонтировали яхты. Из оригинального здесь только светотехника и… фирменный ниссановский значок — бэушный посчастливилось найти по объявлениям в Питере, заказали его по почте.

Порой казалось, что странная идея так и останется идеей, приходилось сотни раз корректировать изгибы и грани. Температура в гараже порой поднималась настолько, что на капоте можно было жарить яичницу.

Да, конечно, никакой пеной не превратишь 180 фордовских сил в 500 ниссановских, зато она позволила снизить массу до 1100 кг против японских 1750. Так что, как говорит Дмитрий, хозяин белого чуда, обошедшегося всего в 15 000 евро (оригинал стоит около 40 000), ощущения от езды в общем спортивные, особенно с учетом бесконечных черногорских серпантинов.

До сотни «самодеятельный» Nissan разгоняется за 6,5 секунд, а средний расход топлива у него — 10 литров на 100 км.

Спросите, а как же с документами? Все очень просто — зарегистрировали парни реплику Nissan GTR в Литве, в стране с наиболее лояльными правилами. Специалисты проверили автомобиль на стенде, сделали заключение, что использованы заводские агрегаты (тут все, влияющее на безопасность и выбросы, — от Кугара) и выдали справку о регистрации изменений — этого оказалось достаточно. Никто никаких краш-тестов не потребовал. То есть машина по-прежнему числится Фордом с изменениями, которые проверены и утверждены, и может ездить на законных основаниях.

Один в один: как наши из Форда сделали Ниссан Спорткар Nissan GT-R «склеили» из того, что нашлось под рукой. И ведь не отличить от оригинала! Один в один: как наши из Форда сделали Ниссан

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Фото: Montetuning для «За рулем»

