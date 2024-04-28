Как спланировать поездку на праздники — 7 дельных советов!

«Автодор» опубликовал памятку, которая поможет водителям на майских праздниках

В преддверии майских праздников госкомпания «Автодор» опубликовала наглядную памятку, призванную упростить автомобилистам перемещение по трассам в период их общей загруженности. Совет о правильном поведении на АЗС дополнен еще шестью, среди них есть довольно дельные.

Выбирайте время. Вторая половина дня в первый выходной – оптимальный момент начала путешествия, чтобы не попасть в час пик выезд из города.

оптимальный момент начала путешествия, чтобы не попасть в час пик выезд из города. Проверьте баланс транспондера. Пополнить баланс можно на avtodor-tr.ru, в приложении «Автодор» или вашего банка.

Если не используете транспондер и собираетесь ехать по М-12 или ЦКАД (там действует система «Свободный поток»), оплатите проезд в течение пяти дней – теми же способами (см. выше).

Спланируйте остановки. Остановка на трассе запрещена, поэтому заранее выберите места заправки и приема пищи – есть схема таких мест.

Следите за знаками и сообщениями на информационных табло – туда выводят данные о дорожной ситуации.

После заправки сразу отгоните машину от колонки, чтобы не создавать очередь.

Если нужно, зовите аварийных комиссаров – на платных участках их можно вызвать круглосуточно по номеру *2323

Все полезные советы, помогающие организовать выходные и праздники на автомобили, «За рулем» собрал в рубрике «Выходные».

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Источник: Автодор