Сделаете так на АЗС — и вас возненавидят все

«Автодор» рассказал, как избежать очередей на автозаправках

В преддверии длинных майских выходных государственная компания «Автодор» в своих официальных аккаунтах в соцсетях разместила наглядную инструкцию по пользованию АЗС. Казалось бы, тема не заслуживает внимания опытных водителей, однако речь в инструкции идет о важном нюансе, из-за которого на заправках часто возникают очереди. И даже по вине водителей со стажем.

Вот к чему приводит эгоизм на заправке

Суть в следующем: если вы заехали на заправочный комплекс не только залить топливо, но и перекусить/отдохнуть, разделите эти два процесса. Иначе вы задержитесь у кассы, а ваша машина – у колонки. Итог – сразу две очереди. Чтобы не допустить их возникновения, придерживайтесь простой последовательности.

Заправьтесь

Оплатите топливо

Переместите машину на парковку

Идите отдыхать и принимать пищу

«А можно и наоборот: сначала поставить машину на парковку и воспользоваться всеми услугами многофункциональной зоны отдыха. А потом заправить бак и поехать дальше», – добавляет пресс-служба «Автодора».

Очередей можно легко избежать. Или (в период праздников и отпусков) хотя бы уменьшить их

Также в компании напоминают, что в период праздников нагрузка на заправочные комплексы повышается, поэтому стоит выезжать на трассу с полным баком и заранее выбрать АЗС для дозаправки.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автодор