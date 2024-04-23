Сделаете так на АЗС — и вас возненавидят все
В преддверии длинных майских выходных государственная компания «Автодор» в своих официальных аккаунтах в соцсетях разместила наглядную инструкцию по пользованию АЗС. Казалось бы, тема не заслуживает внимания опытных водителей, однако речь в инструкции идет о важном нюансе, из-за которого на заправках часто возникают очереди. И даже по вине водителей со стажем.
Суть в следующем: если вы заехали на заправочный комплекс не только залить топливо, но и перекусить/отдохнуть, разделите эти два процесса. Иначе вы задержитесь у кассы, а ваша машина – у колонки. Итог – сразу две очереди. Чтобы не допустить их возникновения, придерживайтесь простой последовательности.
- Заправьтесь
- Оплатите топливо
- Переместите машину на парковку
- Идите отдыхать и принимать пищу
«А можно и наоборот: сначала поставить машину на парковку и воспользоваться всеми услугами многофункциональной зоны отдыха. А потом заправить бак и поехать дальше», – добавляет пресс-служба «Автодора».
Также в компании напоминают, что в период праздников нагрузка на заправочные комплексы повышается, поэтому стоит выезжать на трассу с полным баком и заранее выбрать АЗС для дозаправки.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Автодор