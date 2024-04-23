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Сделаете так на АЗС — и вас возненавидят все

«Автодор» рассказал, как избежать очередей на автозаправках

В преддверии длинных майских выходных государственная компания «Автодор» в своих официальных аккаунтах в соцсетях разместила наглядную инструкцию по пользованию АЗС. Казалось бы, тема не заслуживает внимания опытных водителей, однако речь в инструкции идет о важном нюансе, из-за которого на заправках часто возникают очереди. И даже по вине водителей со стажем.

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Суть в следующем: если вы заехали на заправочный комплекс не только залить топливо, но и перекусить/отдохнуть, разделите эти два процесса. Иначе вы задержитесь у кассы, а ваша машина – у колонки. Итог – сразу две очереди. Чтобы не допустить их возникновения, придерживайтесь простой последовательности.

  • Заправьтесь
  • Оплатите топливо
  • Переместите машину на парковку
  • Идите отдыхать и принимать пищу
«А можно и наоборот: сначала поставить машину на парковку и воспользоваться всеми услугами многофункциональной зоны отдыха. А потом заправить бак и поехать дальше», – добавляет пресс-служба «Автодора».
Очередей можно легко избежать. Или (в период праздников и отпусков) хотя бы уменьшить их
Очередей можно легко избежать. Или (в период праздников и отпусков) хотя бы уменьшить их

Также в компании напоминают, что в период праздников нагрузка на заправочные комплексы повышается, поэтому стоит выезжать на трассу с полным баком и заранее выбрать АЗС для дозаправки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автодор

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik, Автодор
23.04.2024
Фото:freepik / freepik, Автодор
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