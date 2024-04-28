#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эта мелочь может приводить к серьезным поломкам автомобиля
28 апреля
Эта мелочь может приводить к серьезным поломкам автомобиля
Автоэксперт Соколов: пыльца может привести к...
Как спланировать поездку на праздники — 7 дельных советов!
28 апреля
Как спланировать поездку на праздники — 7 дельных советов!
«Автодор» опубликовал памятку, которая поможет...
Стало известно, как туристы отнеслись к курортному сбору в Петербурге
28 апреля
Стало известно, как туристы отнеслись к курортному сбору в Петербурге
В Санкт-Петербурге недовольство курортным...

Эта мелочь может приводить к серьезным поломкам автомобиля

Автоэксперт Соколов: пыльца может привести к поломке машины

Весной в воздухе появляются пыльца, пыль и грязь, их попадание в механизмы автомобиля может привести к поломкам, сообщил эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Он отметил, что особую опасность для машин несет пыльца растений, содержащая вещества, способные оказывать коррозионное воздействие. Пыльца может забиваться в воздушный фильтр, а ее скопление в системе кондиционирования способно вызвать аллергию у водителя и пассажиров.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

Пыль или пыльца действительно может приводить к серьезным поломкам машины. Оседая на поверхности мотора, загрязнения могут уменьшать эффективность охлаждения. А если эти мелкие частицы проникнут в масляный фильтр или систему смазки, то могут спровоцировать повреждения мотора. Пыль и грязь, попадающие на тормозные диски и колодки, также ускоряют их износ и снижают реакцию авто на нажатие педали, пояснил специалист.

Для защиты машины от пыльцы он рекомендует чаще мыть автомобиль, установить защитные кожухи, вовремя проводить ТО и надеть чехлы на сиденья.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ по альтернативным схемам вернулся Kia Sportage по цене от 3,15 млн рублей.

Источник: Quto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
28.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0