Эта мелочь может приводить к серьезным поломкам автомобиля

Автоэксперт Соколов: пыльца может привести к поломке машины

Весной в воздухе появляются пыльца, пыль и грязь, их попадание в механизмы автомобиля может привести к поломкам, сообщил эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Он отметил, что особую опасность для машин несет пыльца растений, содержащая вещества, способные оказывать коррозионное воздействие. Пыльца может забиваться в воздушный фильтр, а ее скопление в системе кондиционирования способно вызвать аллергию у водителя и пассажиров.

Пыль или пыльца действительно может приводить к серьезным поломкам машины. Оседая на поверхности мотора, загрязнения могут уменьшать эффективность охлаждения. А если эти мелкие частицы проникнут в масляный фильтр или систему смазки, то могут спровоцировать повреждения мотора. Пыль и грязь, попадающие на тормозные диски и колодки, также ускоряют их износ и снижают реакцию авто на нажатие педали, пояснил специалист.

Для защиты машины от пыльцы он рекомендует чаще мыть автомобиль, установить защитные кожухи, вовремя проводить ТО и надеть чехлы на сиденья.

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Источник: Quto.ru