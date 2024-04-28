Стало известно, как туристы отнеслись к курортному сбору в Петербурге

В Санкт-Петербурге недовольство курортным сбором сильнее, чем в других городах

Эксперты индустрии туризма сообщили, что туристы болезненнее отреагировали на введение курортного сбора в Петербурге, нежели в других регионах, где ранее проводился подобный эксперимент. Это может повлиять на популярность размещения в отелях города.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге вступил в силу курортный сбор в размере 100 рублей с человека за сутки. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмечает, что реакция гостей города была более острой, чем в Краснодарском и Ставропольском краях, на Алтае и в Крыму, где ранее действовал аналогичный сбор.

По словам Ломидзе, туристы на нервах, но пока платят. О перераспределении спроса на частный сектор говорить рано, так как сбор введен недавно и туристический сезон в Петербурге еще не начался. Оценить долгосрочные последствия для гостиниц и отелей пока сложно.

Глава АТОР также подчеркнула правильность решения властей ввести курортный сбор в апреле, а не в июне, как планировалось ранее. Это позволило туристам адаптироваться к нововведению и воспринимать его как обыденность.

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Источник: РИА Новости