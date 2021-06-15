Речь о путешествии по маршруту Москва — Сочи для семьи из 4 человек.

Поездка в одну сторону из Москвы в Сочи по платной трассе М-4 займет около 35 часов и обойдется в 25 584 рубля в одну сторону, подсчитали в Сбере.

Аналитики рассчитали расходы с учетом нескольких технических остановок, перерыва на обед в Воронеже, а также ужина и ночевки в Ростове-на-Дону.

Для расчета средней стоимости товаров и услуг сервис «Эвотор» (входит в экосистему Сбера) использует данные чеков 750 тыс. онлайн-касс.

Все включено

Трасса М-4 включает 19 платных участков стоимостью 1750 рублей при оплате наличными или 1400 рублей, если использовать транспондер (стоимость транспондера ― 1600 рублей). Бензин для автомобиля среднего класса обойдется в среднем в 6127 рублей в одну сторону.

В стоимость поездки включено ТО, замена масла и фильтров (воздушный, масляный и салонный) — в среднем 5960 рублей. Рекомендуют освежить аптечку и набор автомобилиста: набор — 1660 рублей, аптечка ― 378 рублей. Плюс омывающая жидкость, в среднем еще 123 рубля.

Три автомобильные подушки по средней цене 720 рублей обойдутся еще в 2160 рублей. Вода на четверых (1,5 л, 4 шт.) и снеки в дорогу потянут примерно на дополнительные 660 рублей.

Обед в недорогом кафе в Воронеже на четверых составит 1120 рублей. Номер на четверых в мини-гостинице в Ростове-на-Дону (для 2 взрослых и 2 детей) обойдется в 3744 рубля. Ужин в ростовском кафе на четверых — 1280 рублей.

Стоимость перекусов в придорожных кафе по дороге между Ростовом-на-Дону и Сочи (8–9 часов) обойдется еще примерно в 1500 рублей.

Можно и сэкономить

Исследователи отмечают, что брали средние значения, но можно и сэкономить на поездке до 2500 рублей. Например, если выбирать для ночевки хостел вместо мини-отеля и питаться в столовой.

Можно отказаться от подушек, наборе автомобилиста или даже ТО, но эта экономия в 9780 рублей скажется на комфорте пассажиров и состоянии машины. При этом стоит учитывать, что в дороге могут возникнуть непредвиденные траты, например, ремонт машины, покупка лекарств, задержка в пути с дополнительной ночевкой и т.д.

Путешествие наверняка было бы успешным в этом доме на колесах, переделанном из самолета. Внутри есть все, что нужно для жизни.

Фото: Depositphotos