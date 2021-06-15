АВТОВАЗ объявил конкурс для путешественников

Материалы по темеУ Lada Largus появилась «облегченная» версия
Пресс-служба отечественного бренда Lada опубликовала условия конкурса, сориентированного на летние путешествия и активный отдых на автомобиле. Старт конкурса приурочен к Дню России 12 июня, а финиш состоится 21 июня. Вплоть до этого срока участникам предлагается оставлять под определенным постом в официальном аккаунте Lada соцсети ВК комментарий.
В комментарии должны содержаться:
- Фотография автомобиля Lada в каком-то интересном месте России.
- Текст, уточняющий, что это за место.
«Буквально за каждым поворотом вас поджидают настоящие природные сокровища», — уверены авторы конкурса
Еще одним условием является подписка на аккаунт Lada. Победителей будет сразу пять, и каждому из них подарят внешний жесткий диск на 1 терабайт.
- Недавно АВТОВАЗ упростил доставку запчастей ко многим дилерам, открыв большой региональный склад в Твери.
Фото: АВТОВАЗ