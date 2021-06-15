АВТОВАЗ объявил конкурс для путешественников

Условия для участия довольно простые: нужно владеть автомобилем Lada и любить на нем путешествовать.

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Пресс-служба отечественного бренда Lada опубликовала условия конкурса, сориентированного на летние путешествия и активный отдых на автомобиле. Старт конкурса приурочен к Дню России 12 июня, а финиш состоится 21 июня. Вплоть до этого срока участникам предлагается оставлять под определенным постом в официальном аккаунте Lada соцсети ВК комментарий.

В комментарии должны содержаться:

Фотография автомобиля Lada в каком-то интересном месте России. Текст, уточняющий, что это за место.

«Буквально за каждым поворотом вас поджидают настоящие природные сокровища», — уверены авторы конкурса

Еще одним условием является подписка на аккаунт Lada. Победителей будет сразу пять, и каждому из них подарят внешний жесткий диск на 1 терабайт.

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Фото: АВТОВАЗ