Электрический запас хода — 250 км. Может взять на борт 75 пассажиров.

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Российский холдинг «Бакулин Моторс Групп» (БМГ), выпускающий технику под маркой Volgabus, выпустил новую модель электрического городского автобуса VBG 12E. Большой электробус изначально разрабатывался под эксплуатацию в Европе, сообщает «Русский автомобиль», но один из экземпляров пройдет тестовую эксплуатацию в Санкт-Петербурге.

Первый прототип под названием Deltabus заводчане показали еще в 2019 году, и получившийся серийный образец, представленный в конце мая 2021 года, внешне практически не отличается от прообраза.

VBG 12E относится к классу больших городских автобусов, он может взять на борт до 75 пассажиров. Конструкция кузова — полностью низкопольная, что сокращает посадку и высадку в салон, а также делает возможной перевозку маломобильных групп пассажиров.

Наружные панели кузова не боятся коррозии, так как отформованы из композитных материалов. Запас хода на одном заряде — до 250 км.

Автобус имеет электроусилитель руля и мультиплексную проводку, с которой можно удаленно диагностировать все системы, а также перевести автобус на беспилотное управление.

Тормоза — с электронным комплексом, оптимизирующим энергию замедления, практически не задействуя пневматический привод и снижая нагрузку на компрессор.

У бренда Volgabus два завода — в Волгоградской и Владимирской областях. Серийное производство VBG 12E наладят на втором уже в 2021 году.

В июне 2021 года БМГ поставил во Францию уже пятидесятый машинокомплект автобуса.

Фото: Volgabus