Volvo готовит маленький кроссовер — XC20 или XC30 — журнал За рулем

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Volvo готовит маленький кроссовер — XC20 или XC30

Пожалуй, не стоит ожидать, что новая модель будет доступной по цене, и тому есть две причины.

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В этом году Volvo представила электрокроссовер C40 Recharge, который скоро появится в продаже в России. На данный момент у дилеров два гибридных кроссовера — XC90 Recharge и XC60 Recharge по цене от 7 284 000 и 6 109 000 рублей соответственно. Скоро модельный ряд пополнится субкомпактным кроссовером, который получит название XC20 или XC 30.

В Европе новинка будет конкурировать с такими моделями, как Ford Puma, Peugeot e—2008 и Opel Mokkae. Вероятно, что электромобиль от Volvo сделают роскошным, а его цена окажется выше, чем у конкурентов. Кроме того, электромобили до сих пор стоят заметно больше машин с двигателями внутреннего сгорания.

Технические характеристики новой модели пока неизвестны, но автомобиль может оказаться исключительно переднеприводным, поскольку в сообщении компании говорится только об одном электродвигателе.

В продажу новый кроссовер поступит в 2023 году.

Изображения: Volvo

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