Автомобили Hyundai скоро смогут летать

Hyundai продолжает разработку летающих автомобилей и считает, что они будут готовы уже к середине десятилетия.

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Предыдущие оценки предполагали, что летающие такси появятся не раньше 2028 года, но работы продвигаются более стремительно, о чем заявил исполнительный директор Hyundai в Северной Америке Хосе Муньос.

Воздушные такси Hyundai представляют собой квадрокоптеры, работающие от батарей. Недавно компания заявила об инвестициях в электромобили в размере 7,4 миллиарда долларов, и такая сумма не могла не ускорить процесс создания летающих электротакси.

«Мы рассматриваем этот рынок как возможность для роста, — говорит Муньос. — Когда дело доходит до технологий будущего… то никогда не бывает слишком рано. Пионеры — победители».

Однако компания не хочет продавать летающие такси. Речь идет о более тонкой бизнес-модели. Это будет отдельное подразделение Hyundai, предоставляющее услуги по перевозке пассажиров и грузов.

В 2019 году Hyundai обещал выделить 1,5 миллиарда долларов своему подразделению, разрабатывающему летательные аппараты. В гонке летающих автомобилей также участвуют Toyota, Daimler AG и Geely.

Уже совсем скоро появится новый вид гонок — на летающих автомобилях.

Изображение: Hyundai