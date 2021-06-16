В России вводят новые требования к дорогам — журнал За рулем

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В России вводят новые требования к дорогам

Если на четырехполосных дорогах нет отбойников, они должны иметь разделительную полосу в 2 метра.

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Согласно постановлению Правительства от 11 июня 2021 года №899 в России скоро начнут действовать новые требования к оснащению четырехполосных дорог отбойниками и разделительными полосами, сообщает пресс-служба правительства.

«Документ фиксирует, что на всех четырехполосных дорогах без барьерных ограждений должна быть разделительная полоса шириной в два метра. В том случае, если на дороге установлен тросовый барьер, допускается уменьшение ширины разделительной полосы до одного метра», — говорится в документе.

Ранее такие требования распространялись только на отдельные виды четырехполосных трасс.

Это решение позволит повысить безопасность дорожного движения и уменьшить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.

Существующие дороги разрешено эксплуатировать в нынешнем виде вплоть до капитального ремонта.

Новая норма вступает в силу через 10 дней после официального опубликования документа.

Фото: Денис Арсланбеков/Unsplash

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