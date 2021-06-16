В России вводят новые требования к дорогам

Видеопроектор в фарах и два миллиона за цвет - у машины, которой уже 100 лет!

Конечно же, это новый Maybach. Он стоит почти 30 млн рублей. За эти деньги можно купить 60 Грант, а на оставшиеся обслуживать их пожизненно у официалов.