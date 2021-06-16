В России вводят новые требования к дорогам

Согласно постановлению Правительства от 11 июня 2021 года №899 в России скоро начнут действовать новые требования к оснащению четырехполосных дорог отбойниками и разделительными полосами, сообщает пресс-служба правительства.
«Документ фиксирует, что на всех четырехполосных дорогах без барьерных ограждений должна быть разделительная полоса шириной в два метра. В том случае, если на дороге установлен тросовый барьер, допускается уменьшение ширины разделительной полосы до одного метра», — говорится в документе.
Ранее такие требования распространялись только на отдельные виды четырехполосных трасс.
Это решение позволит повысить безопасность дорожного движения и уменьшить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу.
Существующие дороги разрешено эксплуатировать в нынешнем виде вплоть до капитального ремонта.
Новая норма вступает в силу через 10 дней после официального опубликования документа.
- Недавно Госдума проголосовала за новый подход к проектированию дорог.
Фото: Денис Арсланбеков/Unsplash