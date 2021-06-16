Водитель на Ларгусе запустил в полет микролитражку (видео)

Он даже не забыл включить поворотник, но упустил из виду гораздо более важную, пусть и небольшую, деталь.

Материалы по теме Из центра событий: видеорегистратор заснял крупную аварию

Очередной весьма неприятный эпизод произошел на дорогах Санкт-Петербурга. 14 июня видеорегистратор на одной из машин, двигавшихся по Витебскому проспекту, заснял Ларгус, совершавший довольно резкие маневры на высокой скорости.

Конечно, совсем уж выбивающимся из общего ряда стиль вождения этого водителя не был — пожалуй, его можно даже принять за обычную для вечера буднего дня спешку. Однако на одном из виражей владелец Ларгуса решает резко выпрямить траекторию — видимо, чтобы попасть на находящуюся на обочине заправку.

Он даже не забыл включить при этом поворотник, но в прямом смысле упустил из виду гораздо более важную деталь — Daihatsu Mira, который он только что обогнал!

Начав поворот из среднего ряда, он буквально протаранил микролитражку, водитель которой, надо отдать ему должное, делал для ухода от столкновения все возможное.

В итоге Daihatsu, задев поребрик, подлетел в воздух и со снопом искр рухнул на асфальт. К счастью, единственной травмой в этом эпизоде оказался порез рук у водителя «подбитого» автомобиля. Находившийся в салоне пассажир не пострадал.

Еще один случай, когда все могло закончиться плохо, но обошлось: Chevrolet воткнулся в крышу дома, но у людей — ни царапинки.

Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»