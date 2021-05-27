Шевроле воткнулся в крышу дома: у людей ни царапинки

Это одно из самых странных происшествий, которые когда-либо случались.

Материалы по теме Поворот «глупости»: здесь взлетают и паркуются на крыше

Chevy Malibu попал в очень необычное ДТП в Сент-Луисе (штат Миссури, США). Местные СМИ сообщают, что в воскресенье, примерно в 1:30 утра водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в сосну. Затем седан кувырком полетел вниз по насыпи, врезался в железный забор, взлетел в воздух и воткнулся носом в крышу дома.

Представитель спасателей, приехавших на место происшествия, с удивлением отметил, что вид разрушений после аварии был такой, что сомнений не было — должно быть много погибших. Невероятно, но никто в этой аварии не пострадал, ни двое подростков, находившихся в машине, ни спящие в спальне люди: автомобиль пробил стену буквально в паре метров от кровати.

После аварии произошел небольшой пожар, но хозяин дома быстро его ликвидировал с помощью садового шланга.

Как дому, так и автомобилю был нанесен значительный ущерб. Судя по всему, машина попадет под списание, а дому потребуется дорогостоящий ремонт.

В комментариях пользователи удивляются, как же так произошло, что люди абсолютно не пострадали. Все они либо везунчики в лотерее, либо усердные прихожане, либо то и другое вместе, предположил один. Многие размышляют над тем, как компании по страхованию автомобилей и жилья смогут урегулировать этот непростой спор, а кто-то задумался над тем, какие требуются «особые» навыки управления, чтобы заставить машину совершить столько кульбитов и вот так приземлиться на чью-то крышу.

Видео: YouTube