Менеджерам Volkswagen запретили ездить на электрокарах

Им разрешено пользоваться автомобилями с двигателями внутреннего сгорания или гибридными установками.

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Причина кроется в высоком потребительском спросе на электромобили, и в VW Group приняли решение — руководителям автопроизводителя больше не разрешается заказывать электрокары в качестве служебных автомобилей.

Раньше все было наоборот: работники компании должны были подавать хороший пример и с середины 2020 года выводить электромобили Группы на дороги, а значит, рекламировать свою продукцию и продвигать экологичный транспорт.

Теперь же ситуация изменилась, спрос на электромобили резко подскочил, и, согласно сообщению Der Spiegel, совет директоров бренда решил пойти на необычный шаг. Начиная с этой недели все из почти 18 000 менеджеров больше не смогут заказывать служебные автомобили с электропитанием. Вместо этого им придется довольствоваться подключаемыми гибридами или моделями с двигателями внутреннего сгорания. В настоящее время на VW в качестве служебных используется около 7000 электрокаров.

Журнал цитирует внутреннее письмо, в котором говорится, что производство электромобилей идет с полной нагрузкой. Сроки доставки их клиентам в настоящее время значительно увеличились, и не нужно усиливать ажиотаж.

Поэтому количество электрифицированных служебных автомобилей должно быть ограничено до четвертого квартала. Компенсационный взнос за выбросы CO 2 в размере 15 евро в месяц, который лица, имеющие право на служебные автомобили, должны были платить с августа 2020 года за модели с бензиновым, дизельным или гибридным приводом, также приостановлен.

По данным VW, в настоящее время имеется 100 000 заказов на VW ID.3. В Германии к концу мая было заказано 55 000 автомобилей VW ID.3 и ID.4.

Кроме того, Volkswagen ввел должности «надзирателей» за брендами. В их обязанности входит следить за тем, чтобы силы входящих в Группу компаний не расходовались понапрасну, на одни и те же разработки.



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