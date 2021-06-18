У Мазды появится 13 новых моделей

Новые автомобили будут выходить в продажу чаще чем раз в полгода.

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Компания Mazda взяла курс на электрификацию и заявила о скором появлении 13 новых моделей, которые будут построены на единой платформе. Это 10 гибридов и три электромобиля. Обновление модельного ряда будет длиться с 2022 по 2025 годы.

Платформа Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture подходит как для электромобилей, так и для машин с двигателями внутреннего сгорания, поэтому все они могут собираться на одних и тех же конвейерах. Такой подход не использовала ни одна компания.

Mazda также скоро начнет производство двух новых рядных шестицилиндровых гибридных двигателей — бензинового и дизельного, которые станут основой для гибридных силовых установок — «мягких» 48-вольтовых гибридов.

В 2025 году у Мазды появится полностью электрическая платформа Skyactiv EV Scalable Architecture, на которой будут разрабатываться модели любых размеров.

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Фото: Jaromír Kavan / Unsplash