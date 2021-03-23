Кроссовер CX-50 и другие новинки Mazda

Компания намерена войти в премиальный сегмент, для чего разрабатывает множество новых автомобилей.

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Мы уже писали о новой стратегии Мазды — переходе в премиальный сегмент. Ранее сообщалось, что в первую очередь это коснется модели Mazda 6. Для нее и, как оказалось, не только для нее разрабатывается новый рядный 6-цилиндровый двигатель, подразумевающий привод на задние колеса. Работы ведутся и над турбодизельным мотором второго поколения, пишет японское издание bestcarweb.jp.

Детали рядного шестицилиндрового двигателя не раскрываются, но известно, что этот мотор модульный. Учитывая то, что современные двигатели компании имеют диаметр цилиндра 83,5 мм и ход поршня 91,2 мм, можно вычислить, что объем каждой камеры сгорания составляет 499,25 см3. Следовательно, новый 6-цилиндровый мотор будет объемом 2995,5 см3.

Mazda 6 станет первой моделью, которая получит новый двигатель и задний привод. На базе этого нового флагманского седана будет также создано спортивное двухдверное купе.

Что касается кроссоверов, то в 2023 году должно появиться новое поколение CX-5. Как и «шестерка», новинка перейдет в премиальный сегмент, станет больше (на класс выше) и получит название CX-50, а также новый мотор, как у Мазды 6. И снова у модели будет спортивная версия кросс-купе с более стильным дизайном. Среди конкурентов — BMW X5 и Х6.

Также разрабатывается новое поколение кроссовера CX-3, который может быть представлен в начале лета 2022 года. Это будет самый компактный кроссовер марки.

Ожидаемые характеристики Mazda CX-50:

Длина, ширина, высота: 4620, 1840, 1620 мм

Колесная база: 2750 мм

Снаряженная масса: 1800 кг

Двигатель: 6-цилиндровый, бензиновый мягкий гибрид

Мощность: 300 л.с. и 343 Нм

Привод: передний и полный

Ориентировочная цена: 3–4 миллиона йен (2–2,75 млн рублей)

Недавно Mazda представила обновленный мотор e-Skyactiv X.

Фото: bestcarweb.jp