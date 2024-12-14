Кроссовер GAC-Toyota bZ3X оценили 14 тыс. долларов

GAC-Toyota начала прием предзаказов в Китае на электрический кроссовер bZ3X

Внешне GAC-Toyota bZ3X выделяется «чисто электрической эстетикой», с разделенными фарами, скрытыми дверными ручками и панорамным люком на крыше.

GAC-Toyota bZ3X

Дневные ходовые огни выполнены в виде тонкой светодиодной полоски, состоящей из 112 элементов, с различными световыми эффектами. Базовая комплектация включает 18-дюймовые диски, с возможностью выбора 19-дюймовых, а также семь вариантов цвета кузова.

Размеры автомобиля составляют 4600 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1645 мм в высоту, с колесной базой 2765 мм.

Масса автомобиля – 1690 кг, он достаточно удобен для использования как в городских условиях, так и в поездках на дальние расстояния. bZ3X оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 50,03 кВт·ч, обеспечивающим запас хода до 430 км на одном заряде, в зависимости от комплектации и условий эксплуатации.

Одна из ключевых особенностей модели – передовая система помощи водителю ADAS Momenta 5.0. Она использует 27 датчиков, включая камеры, ультразвуковые радары и лидар, что позволяет автомобилю поддерживать более 25 функций, таких как помощь при проезде светофоров, удаленная парковка и мониторинг слепых зон.

GAC-Toyota bZ3X

Внутреннее оснащение GAC-Toyota bZ3X включает высокотехнологичные элементы, такие как двухспицевое рулевое колесо, 8,8-дюймовую панель приборов и 14,6-дюймовый центральный экран, который поддерживает голосовое управление.

Среди удобств для пассажиров – складной подлокотник на заднем ряду, беспроводная зарядка и аудиосистема Yamaha с 11 динамиками. Удобство и комфорт водителя и пассажиров – одни из приоритетных факторов, на которых фокусируется новая модель.

Модель доступна для онлайн-заказа в трех комплектациях: 430 Air+, 520 Pro+ и 620 Max. Цены варьируются от 100 000 до 200 000 юаней (1,4-2,7 млн рублей). Официальный запуск продаж запланирован на март следующего года, но покупатели могут оставить предоплату в размере 2000 юаней (27 тыс. рублей), чтобы одними из первых получить автомобиль.

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Источник: СarNewsChina