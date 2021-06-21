92-й бензин скоро исчезнет? Настораживающая статистика

Аналитики изучили обезличенные данные в чеках топ-100 самых популярных товаров весны 2021 года, а также весны 2020 года.

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Начиная с весны россияне стали чаще (по сравнению с прошлой весной) путешествовать на своих автомобилях и поэтому заметно больше тратить на бензин для заправки своих авто, говорится в исследовании банка «Русский стандарт», на результаты которого ссылаются РИА Новости.

Прежде чем сделать такой вывод, аналитики изучили обезличенные данные в чеках топ-100 самых популярных товаров весны 2021 года, а также весны 2020 года.

В категории «Услуги» лидируют услуги АЗС — в 2021 году выросло число весенних покупок бензина.

Причем весной 2021-го покупали АИ-92 на 59% больше, чем весной прошлого года, а АИ-95 — на 98%. Более дорогой АИ-95 минувшей весной оказывался в чеках россиян заметно чаще, чем АИ-92. В 2020 году перевес был в сторону бензина подешевле. Тенденция настораживающая, ведь спрос рождает предложение, и если желающих заправляться 92-м бензином станет совсем мало, то он вполне может исчезнуть с некоторых АЗС.

Среди других товаров, которые лидировали по спросу — хлеб, молоко и вода. Они стали лидерами в категории «Продукты питания», а в категории «Средства гигиены» — крем, зубная паста и мыло.

Могут ли в связи с этим возникнуть перебои с бензином? Несмотря на действие демпфера, во многих регионах отмечается рост цен на топливо, и Минэнерго работает над сдерживающими механизмами.

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