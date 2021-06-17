Власти могут заморозить цены на бензин и дизтопливо

В нынешнем году, несмотря на действие демпфера, во многих регионах отмечается рост цен на топливо. Бензин с начала года в целом по стране подорожал на 4,1%, дизтопливо — на 2,1%. Похоже, этого сдерживающего механизма уже недостаточно.

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Правительство поручило Минэнерго рассмотреть «целесообразность» заключения соглашений с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо, сообщил курирующий вице-премьер Александр Новак.

Цены растут

Соглашения с нефтекомпаниями о заморозке оптовых цен уже вводились в 2018 году, когда отрасль еще курировал вице-премьер Дмитрий Козак. Затем был принят демпферный механизм, который должен был исключить необходимость регулирования цен в ручном режиме. Демпфер представляет собой механизм, не допускающий резких колебаний цен на топливо: когда мировые цены выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной отрасли, если цены ниже — нефтяные компании платят часть разницы в ценах в госбюджет.

Рост цен на АЗС не должен превышать инфляцию, однако в этом году держать баланс не удается: по данным Росстата, с начала года к 7 июня бензин подорожал на 4,1% при инфляции в 3,7%.

Нужны меры

Таким образом, необходимы дополнительные меры сдерживания аппетитов нефтяников. Предметом соглашений о заморозке, если они будут введены, могут стать мелкооптовые цены, чтобы основные потери от контроля понесли крупные нефтяные компании, а не владельцы АЗС.

Однако на рынке надеются, пишет «Коммерсант», что соглашения вводить все же не придется: правительство ограничится неофициальными указаниями, а отрасль «ужмется».

Среди других мер, которые рассматриваются правительством, — ограничения на экспорт бензина.

Однако для нефтекомпаний заключение соглашений — более мягкий вариант по сравнению с перспективой ограничения экспорта, поскольку тогда нарушатся выстроенные цепочки поставок топлива.

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