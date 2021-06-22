Километры в подарок: Hyundai увеличила пробег по подписке

До 31 августа 2021 года действует летнее предложение Hyundai по расширению пробега, входящего в базовую стоимость подписки на автомобиль.
Напомним, подписка — промежуточный вариант между каршерингом и личным транспортом. Клиент получает машину не на несколько часов, а на недели, месяцы или даже год и может уезжать в другой регион или за границу, хранить внутри вещи, парковаться в гараже. В каждом тарифе существует определенный лимит пробега, превышать который нельзя.
Понимая, что в период отпусков пробеги становятся больше, Hyundai увеличила допустимый ежедневный лимит по всем трем тарифам посуточной аренды. Так, по тарифу Country он вырос с 250 до 500 км/день при сохранении стоимости подписки.
Этот тариф предназначен водителям, которые хотят получить автомобиль в пользование быстро и на короткий период — от дня до месяца.
Тарифный план Travel включает полный месяц подписки на автомобиль и пригодится тем, кому нужна свобода перемещений на более длительный срок. Клиенты, выбравшие данный тариф, также получат удвоенный пробег — с 2500 до 5000 км/месяц.
Наконец, те, кто успеет до конца лета приобрести годовую подписку Freedom с установленным лимитом 2500 км/месяц, тоже получат дополнительные 5000 км.
Во все тарифы уже включены ОСАГО, каско без франшизы, ТО, хранение и замена резины, оплата транспортного налога и круглосуточная помощь на дороге.
Сервис Hyundai Mobility позволяет быстро и дистанционно оформить подписку на автомобили без залога и первоначального взноса и всего по двум основным документам.
Управляет подпиской клиент онлайн, с помощью мобильного приложения.
Подробнее об условиях акции «Рули летом с Hyundai Mobility» можно узнать на официальном сайте сервиса.
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Фото: Hyundai