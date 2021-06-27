Экодом на колесах: он полностью из дерева

Этот крошечный дом можно использовать в качестве стационарного жилого помещения, а можно прикрепить к машине, как прицеп, и отправиться в путешествие.

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Во время пандемии автономные путешествия со своими домочадцами с использованием кемперов или специально оборудованных прицепов стали необычайно популярны. Продажи такой техники подскочили в несколько раз, но есть люди, которые выбирают нетривиальные решения.

Эквадорская компания Jag Studio спроектировала La Casa Nueva — деревянный кемпер, который, по сути, является полностью функциональным крошечным домом, так что его можно разместить где угодно.

В нем есть кровать, рабочие места, кухня, душ, санузел, что делает его удобным укрытием для отдыха и работы двух человек.

Пара дизайнеров, Хуан Альберто Андраде и Куки Родригес, на самом деле построили La Casa Nueva для себя, чтобы быть все время в дороге и продолжать изучать и фотографировать архитектуру Эквадора.

В дизайне компактного дома Jag Studio переосмысливает материал и форму типичного дома на побережье Эквадора на экспериментальном и примитивном уровне — такое жилище может построить любой ремесленник средней руки.

У дома деревянная остроконечная конструкция, а внешняя облицовка сделана из желтой древесины. В кемпере используются тиковый каркас и фанерные плиты для мебели внутри. La Casa Nueva стоит на металлической платформе размером 2x3 метра и крепится к ней металлическими пластинами.

Внешняя оболочка крошечного кемпера имеет различные конфигурации открывания, поэтому это может быть как полностью герметичный деревянный кокон, так и просто открытый пространству и миру навес.

Интерьер разделен на пять зон: первые два модуля занимают кровать и кладовка, третий предназначен для гибкого обеденного и рабочего пространства, а четвертый и пятый создают коридор и служебную зону, включая кухоньку и ванную комнату.

Но в целом La Casa Nueva дает свободу творчеству, оборудовать помещение в рамках модулей можно по своему усмотрению.

А это не просто кемпер — настоящий дом ужасов на колесах.

Фото: JAG Studio