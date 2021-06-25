АВТОВАЗ готов к серийному выпуску электромобилей

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На АВТОВАЗе рассказали об условиях, при которых предприятие может начать серийный выпуск электрической модели. Главным из этих условий на заводе совершенно оправданно считают большой спрос среди населения.
«Если мы увидим, что на рынке есть устойчивый, а самое главное — экономически обоснованный спрос на электроавтомобили, мы сможем довольно быстро выпустить такую модель, потому что входим в состав Группы Renault. Группа Renault — один из мировых лидеров по производству электроавтомобилей. Все технологии у нас есть, все технологии нам доступны», — цитирует агентство Ura.ru руководителя пресс-службы АВТОВАЗа Сергея Ильинского.
На переднем плане, слева направо — Lada Ellada и Lada Vesta EV, 2016 год
Глава пресс-центра отметил также, что у АВТОВАЗа есть и собственные изыскания по электрической тематике — напомнил о мелкосерийной Lada Ellada и нескольких тестовых образцах Lada Vesta EV.
- Около года назад о том же говорил директор программы Lada B/C Андрей Лихачeв, подчеркивая, что предпосылок для развития электромобилей в России пока недостаточно, но если они будут, АВТОВАЗ использует наработки партнеров.
Фото: Facebook / Alexander Bredikhin