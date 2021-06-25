АВТОВАЗ готов к серийному выпуску электромобилей

Ты здесь не стой - ты там стой! Разбираем непростые дорожные ситуации

Все водители когда-то были пешеходами, стояли на остановках в ожидании трамвая и ругались на автомобилистов. Но как только пешеход покупает машину, то часто забывает, что он думал буквально на прошлой неделе и как себя ведут люди на улицах.