УАЗ выпустит автодом для путешествий по России

Появилось официальное изображение грядущей новинки на базе УАЗ Профи.

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Сегодня формат дальних путешествий в нашей стране развит слабо. Одной из причин является отсутствие доступных автодомов. Ульяновский автозавод намерен исправить данную ситуацию. Российская марка активно расширяет семейство кемперов.

Дом на колесах, построенный на базе грузовичка, отличает специальная стеклопластиковая надстройка с развитым остеклением. Внутри автомобиль оборудован кухней, санузлом с душем, диваном-трансформером и подъемной кроватью.

Другие особенности модели пока не сообщаются. Производство новой версии УАЗ Профи планируется организовать в «обозримом будущем».

Наверняка УАЗ Профи по-прежнему оснащается 2,7-литровым атмосферником ЗМЗ-Про (149,6 л. с.) и пятиступенчатой механической КП. Привод — задний или полный.

Ранее УАЗ представил автодом Байкал, который изготовлен на базе «буханки». Модернизация модели составляет примерно 500 000 рублей. Поэтому не исключено, что кемпер УАЗ Профи будет стоить около двух миллионов рублей.

А вот «евро-Матрешка» — итальянский автодом из «буханки».

Фото: УАЗ