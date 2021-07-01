Владимир Путин: проблема с плохими дорогами уже решается

На первом этапе государство занималось федеральными дорогами, но скоро речь дойдет и до региональных, пообещал президент.

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В ходе состоявшейся 30 июня «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным несколько раз поднимался вопрос о плохом состоянии российских дорог. В частности, жители Лесосибирска показали президенту местную дорогу, которая оказалась полностью затопленной. Путин отметил, что проблема дорог — известная и постоянно на слуху.

И вам, и всем гражданам отвечу — дороги делятся у нас на федеральные, региональные и местного значения. Федеральные трассы, на первом этапе государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, связывающие страну, по ним перемещаются грузы. И 85% приведено в нормативное состояние», — сказал президент.

А к 2024 году в нормативное состояние должно быть приведено 50% региональных трасс, и в последующие годы, по словам президента, этот процент будет увеличиваться. В этом процессе применяются разные способы — в том числе и т.н. обслуживание полного цикла, когда компания, строившая дорогу, затем занимается и ее ремонтом.

В вашем случае как раз нужно было бы это и сделать, чтобы те, кто делал эту дорогу, ее дальше и обслуживали бы за свой счет. [...] Очевидно, что это явная техническая ошибка строителей. Средства соответствующие есть. [...] Вопрос ваш решим», — пообещал Владимир Путин.

Работы по отводу воды от затопленной дороги стартовали в Лесосибирске на следующий день, 1 июля.

Ранее в 2020 году Путин предложил выделить регионам дополнительные средства на ремонт дорог, в результате чего правительство приняло решение направить субъектам РФ 30 миллиардов рублей. А обострение ситуации с качеством дорог на «Прямой линии» отмечали еще в 2016 году. «Люди просто вне себя от качества дорог», — подчеркивал тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В апреле 2020 года Путин заявил, что трассу Москва — Нижний Новгород нужно продлить до Екатеринбурга и закончить строительство к 2024 году.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Видео: Youtube / «ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК», «Енисей Информ»