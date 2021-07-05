Подробная инструкция, если собрались на авто в отпуск

Проверка
Перед тем, как отправиться в отпуск, автомобиль следует тщательно проверить. Сюда входит проверка тормозов, уровней жидкости и шин. Обязательно измеряйте давление воздуха в шинах при полностью забитом вещами автомобиле. Точную информацию о нужном давлении вы найдете в инструкции по эксплуатации производителя транспортного средства. На многих машинах она также дублируется на наклейке, расположенной в торце водительской двери.
Аксессуары для обеспечения безопасности, то есть знак аварийной остановки, огнетушитель, защитные жилеты и аптечку, также следует проверить на соответствие правилам. При необходимости — обновить. Стоит захватить с собой и инструменты, которые помогут в трудной ситуации.
Загрузка
Само собой разумеется, что в багажнике хранятся тяжелые и громоздкие вещи. В универсале нельзя складывать багаж выше уровня заднего сиденья, если нет перегородки или сетки. Даже незакрепленные мелочи при торможении на высокой скорости могут превратиться в «снаряды» и травмировать пассажиров. Вот почему мелкие предметы лучше всего хранить в бардачке или отделении боковой двери. И лучше в пакетах.
Многим отдыхающим не хватает места для хранения вещей в машине, поэтому дополнительно устанавливают багажник-бокс на крышу. Здесь важно следить за допустимой нагрузкой на крышу, а также за максимальной скоростью. В инструкции по эксплуатации ТС или производителя багажного бокса вы можете прочитать, насколько тяжел этот бокс и на какой максимальной скорости можно с ним двигаться.
Все больше и больше людей берут с собой в отпуск велосипеды. Многие перевозят их с помощью дополнительного кронштейна. Вес велосипеда также стоит учитывать при выборе скоростного режима.
Контрольный список для поездки в отпуск:
- перед поездкой проверьте безопасность автомобиля (состояние тормозов, уровень технических жидкостей, шины...)
- проверьте необходимые страховки (дату окончания полиса)
- спланируйте маршрут заранее с учетом возможных пробок
- загрузите автомобиль правильно (не оставляйте много мелких и тяжелых вещей в салоне, распределите нагрузку по осям равномерно, насколько это возможно)
- возьмите с собой напитки и еду в поездку
- выберите для поездки удобную одежду и обувь
- выберите правильное время для выезда (чтобы не угодить в час пик)
- делайте регулярные перерывы на отдых во время движения.
При поездке за границу всегда заранее нужно изучить правила дорожного движения в конкретной стране: существуют ли там дорожные сборы или какие-то особые местные правила? При необходимости оформите медицинскую страховку за границу.
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