Подробная инструкция, если собрались на авто в отпуск

Эксперты немецкого издания Auto Motor und Sport опубликовали чек-лист по подготовке автомобиля к длительной поездке.

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Проверка

Перед тем, как отправиться в отпуск, автомобиль следует тщательно проверить. Сюда входит проверка тормозов, уровней жидкости и шин. Обязательно измеряйте давление воздуха в шинах при полностью забитом вещами автомобиле. Точную информацию о нужном давлении вы найдете в инструкции по эксплуатации производителя транспортного средства. На многих машинах она также дублируется на наклейке, расположенной в торце водительской двери.

Аксессуары для обеспечения безопасности, то есть знак аварийной остановки, огнетушитель, защитные жилеты и аптечку, также следует проверить на соответствие правилам. При необходимости — обновить. Стоит захватить с собой и инструменты, которые помогут в трудной ситуации.

Загрузка

Само собой разумеется, что в багажнике хранятся тяжелые и громоздкие вещи. В универсале нельзя складывать багаж выше уровня заднего сиденья, если нет перегородки или сетки. Даже незакрепленные мелочи при торможении на высокой скорости могут превратиться в «снаряды» и травмировать пассажиров. Вот почему мелкие предметы лучше всего хранить в бардачке или отделении боковой двери. И лучше в пакетах.

Многим отдыхающим не хватает места для хранения вещей в машине, поэтому дополнительно устанавливают багажник-бокс на крышу. Здесь важно следить за допустимой нагрузкой на крышу, а также за максимальной скоростью. В инструкции по эксплуатации ТС или производителя багажного бокса вы можете прочитать, насколько тяжел этот бокс и на какой максимальной скорости можно с ним двигаться.

Все больше и больше людей берут с собой в отпуск велосипеды. Многие перевозят их с помощью дополнительного кронштейна. Вес велосипеда также стоит учитывать при выборе скоростного режима.

Контрольный список для поездки в отпуск:

перед поездкой проверьте безопасность автомобиля (состояние тормозов, уровень технических жидкостей, шины...)

перед поездкой проверьте безопасность автомобиля (состояние тормозов, уровень технических жидкостей, шины...) проверьте необходимые страховки (дату окончания полиса)

спланируйте маршрут заранее с учетом возможных пробок

загрузите автомобиль правильно (не оставляйте много мелких и тяжелых вещей в салоне, распределите нагрузку по осям равномерно, насколько это возможно)

возьмите с собой напитки и еду в поездку

выберите для поездки удобную одежду и обувь

выберите правильное время для выезда (чтобы не угодить в час пик)

делайте регулярные перерывы на отдых во время движения.

При поездке за границу всегда заранее нужно изучить правила дорожного движения в конкретной стране: существуют ли там дорожные сборы или какие-то особые местные правила? При необходимости оформите медицинскую страховку за границу.

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