Куда, с кем и на чем мы путешествуем летом 2021 (исследование)

В исследовании приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов страны.

Материалы по теме Большие седаны для семейных путешествий — 5 вариантов

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, что летнее автопутешествие по России с семьей стало очень популярным.

Чаще других готовность поехать в автопутешествие высказывали респонденты 25–44 лет и жители малых городов (до 500 тыс. жителей). Среди респондентов из городов-миллионников поехать в автопутешествие после открытия границ будут готовы 58%, а среди респондентов из малых городов — 67%.

Впрочем, 35% участников опроса об автопутешествии мечты отметили, что не захотят путешествовать на автомобиле после стабилизации эпидемиологической обстановки и открытия границ.

Куда едем?

Чаще всего респонденты отдавали предпочтение поездкам по России — 66%, на втором месте по популярности оказалась Западная Европа — 33%, на третьем — Восточная Европа, набравшая 26% голосов.

Женщины и молодежь (до 35 лет) более открыты странам Азии, чем другие группы респондентов; старшее поколение (55+ лет) чаще других привлекает постсоветское пространство и страны Балтии, жителей столиц — Западная Европа.

С кем едем?

Материалы по теме 12 лучших кроссоверов для путешествий

34% опрошенных отправились бы в автопутешествие мечты всей семьей, 26% — только с супругом/супругой, с друзьями — 11%. Поехать в автомобильное путешествие без спутников мечтают только 3% опрошенных.

Меньше всего ехать в путешествие всей семьей хотят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и люди старше 55 лет. В этих возрастных группах мечтают о большом семейном автопутешествии только 21% и 24% опрошенных, соответственно. Молодые люди чаще хотят поехать в автопутешествие со второй половинкой или друзьями, а люди старшего возраста — с супругом/супругой.

Когда едем?

70% считают, что лучшее время для автопутешествий — лето. Тем не менее, автопутешествие осенью привлекает людей старшего возраста (55+ лет) и жителей столиц (Москва, Санкт-Петербург). Путешествовать на автомобиле зимой мечтают только 2% опрошенных.

На чем едем?

Участники исследования чаще всего указывали кроссовер или внедорожник — 34% опрошенных. О путешествии в автодоме мечтают 19% респондентов, на седане — 12% опрошенных, 10% выбрали бы минивэн.

Плюсы и минусы

Материалы по теме Денег не дам! Как не стать жертвой мошенников в дальней дороге

В автопутешествиях россиян привлекают свобода при планировании маршрута (80%), комфорт личного транспорта (49%) и возможность увидеть труднодоступные и нетуристические места (46%). Среди других привлекательных причин называли возможность сэкономить на авиабилетах — 22% и меньше контактировать с людьми — 21% голосов. Среди недостатков отмечали риски форс-мажоров и утомляемость водителя.

Готовы отправиться в путешествие с маленькими детьми 43% автовладельцев.



Фото: Depositphotos