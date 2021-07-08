Куда, с кем и на чем мы путешествуем летом 2021 (исследование)

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, что летнее автопутешествие по России с семьей стало очень популярным.
Чаще других готовность поехать в автопутешествие высказывали респонденты 25–44 лет и жители малых городов (до 500 тыс. жителей). Среди респондентов из городов-миллионников поехать в автопутешествие после открытия границ будут готовы 58%, а среди респондентов из малых городов — 67%.
Впрочем, 35% участников опроса об автопутешествии мечты отметили, что не захотят путешествовать на автомобиле после стабилизации эпидемиологической обстановки и открытия границ.
Куда едем?
Чаще всего респонденты отдавали предпочтение поездкам по России — 66%, на втором месте по популярности оказалась Западная Европа — 33%, на третьем — Восточная Европа, набравшая 26% голосов.
Женщины и молодежь (до 35 лет) более открыты странам Азии, чем другие группы респондентов; старшее поколение (55+ лет) чаще других привлекает постсоветское пространство и страны Балтии, жителей столиц — Западная Европа.
С кем едем?
34% опрошенных отправились бы в автопутешествие мечты всей семьей, 26% — только с супругом/супругой, с друзьями — 11%. Поехать в автомобильное путешествие без спутников мечтают только 3% опрошенных.
Меньше всего ехать в путешествие всей семьей хотят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет и люди старше 55 лет. В этих возрастных группах мечтают о большом семейном автопутешествии только 21% и 24% опрошенных, соответственно. Молодые люди чаще хотят поехать в автопутешествие со второй половинкой или друзьями, а люди старшего возраста — с супругом/супругой.
Когда едем?
70% считают, что лучшее время для автопутешествий — лето. Тем не менее, автопутешествие осенью привлекает людей старшего возраста (55+ лет) и жителей столиц (Москва, Санкт-Петербург). Путешествовать на автомобиле зимой мечтают только 2% опрошенных.
На чем едем?
Участники исследования чаще всего указывали кроссовер или внедорожник — 34% опрошенных. О путешествии в автодоме мечтают 19% респондентов, на седане — 12% опрошенных, 10% выбрали бы минивэн.
Плюсы и минусы
В автопутешествиях россиян привлекают свобода при планировании маршрута (80%), комфорт личного транспорта (49%) и возможность увидеть труднодоступные и нетуристические места (46%). Среди других привлекательных причин называли возможность сэкономить на авиабилетах — 22% и меньше контактировать с людьми — 21% голосов. Среди недостатков отмечали риски форс-мажоров и утомляемость водителя.
- Готовы отправиться в путешествие с маленькими детьми 43% автовладельцев.
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