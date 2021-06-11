В путешествие на авто с детьми? Больше половины из нас к этому готовы

Также выяснилось, что 43% автовладельцев отправятся этим летом в автопутешествие с детьми на курорты Краснодарского края.

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Проведено исследование с целью выяснить, как часто россияне путешествуют на автомобиле с детьми и планируют ли сделать это нынешним летом.

Все готовы?

Результаты опроса показали, что большинство опрошенных (65%) положительно относятся к автопутешествиям с детьми. 53% готовы брать детей с собой в поездки 2–3 раза в год, а 47% — только один раз летом, показал опрос, проведенный СберАвто.

При этом долгая поездка мало кого испугает. Так, 60% россиян готовы путешествовать с детьми сутки и более с остановками, 18% готовы провести в дороге с детьми около 12 часов. В то же время 22% заявили, что отправятся в поездку всей семьей при условии, если она займет не более 5–6 часов.

Чем развлечь?

Родители во время путешествия чаще всего поют песни и слушают радио — так ответили 49% опрошенных. 48% россиян играют с детьми в устные игры, 46% включают детям мультфильмы, 41% разрешают использовать смартфон для игр, а 17% предлагают раскраски и книги.

39% опрошенных уверяют, что их ребенок обычно спит в дороге (в вопросе был доступен множественный выбор).

Куда едем?

Для автопутешествий с детьми этим летом большинство россиян выбрали курорты Краснодарского края или Крым (43%).

В Алтай и Карелию отправятся 8% опрошенных, в Санкт-Петербург и на Байкал — 6% и 4% соответственно.

Остальные респонденты навестят своих близких в соседних городах, поедут в тур по Золотому кольцу или пока не определились с выбором.

Условия комфорта

Чтобы путешествие было не в тягость, важен вместительный салон, так ответили 73% респондентов. Для 64% необходима хорошая система климат-контроля, для 63% — вместительный багажник, для 40% — хорошая мультимедийная система, а для 23% — видеопанели сзади.

Опрос проводили среди 1700 россиян в мае 2021 года.

А занять детишек в поездке, особенно если они еще не умеют пользоваться гаджетами, можно играми, какими, мы расскажем тут.

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