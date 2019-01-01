Топ-10 детских песенок в дорогу

Нет хуже путешествия, когда ребенок капризничает... Не забудьте перед поездкой этот плейлист!

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Подросшие детки любят слушать свою музыку в наушниках, и порой сложно угадать, что им нравится, поэтому здесь речь пойдет о малышах «от трех до шести». Сначала им поют взрослые, а став постарше, они и сами включаются в общий хор. Особенно хорошо, если в семье есть сестры или братья, на которых всегда равняются младшие и которые легко могут задать тон.

Включить подборку и подпевать со смартфона? Можно и так, но гораздо интереснее петь самостоятельно. Осталось освежить в памяти слова. И узнать кое-что интересное о давно знакомых песенках.

10. «Синий трактор»

Одна из самых веселых и заводных песенок, которые хорошо принимаются малышами в поездках, — «Синий трактор», который едет к нам «по полям, по полям»:

У него в прицепе кто-то песенку поет.

А ну, малыш, давай, попробуй отгадай,

Кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет:

Му мумумум мумумумумууу мумумумумумуму

Правильно, это корова!

Ну и так далее с вариациями: баран (бе-бе), свинья (хрю-хрю), собака (гав-гав), петух (кукареку)… На вопрос, почему трактор именно синий, создатели отвечали, что исходили из предпочтений малышей в возрасте до 4 лет. Был выбор между синим трактором или красной машинкой, последняя показалась слишком банальной, так и появился синий трактор.

9. «Мы едем, едем, едем»

А слова и мелодию этой песенки с ходу вспомнит даже самый серьезный родитель: «Мы едем, едем, едем» — это, как говорится, классика на все времена:

Нам весело живется,

Мы песенку поем,

И в песенке поется

О том, как мы живем.

Автором текста считается Сергей Михалков, но ходила байка (подтвердить это уже невозможно), что на самом деле написал ее талантливый политзаключенный, когда его везли в ссылку в «далекие края». Написал с юмором, и если рассматривать слова песни под этим углом, можно открыть в простых строчках новые смыслы.

8. «Антошка»

А как не вспомнить песенку про рыжего Антошку, которого звали сначала копать картошку, потом сыграть на гармошке, но парень «экономил силы» для еды, и на все у него был один ответ:

Тили-тили, трали-вали,

Это мы не проходили,

Это нам не задавали.

Тили-тили, трали-вали,

Это мы не проходили,

Это нам не задавали.

Ее легко запомнить, тем более образ рыжего мальчугана-шалуна стоит перед глазами, так как художники-мультипликаторы нарисовали к этой песенке не менее чудесный мультик.

Между прочим, в советское время худсовет никак не хотел пропускать эту песню, посчитав ее вредной для подрастающего поколения. Помогло лишь то, что ее удалось пропихнуть в эфир передачи «С добрым утром!» на радио, и она моментально стала хитом. По душе она пришлась не только детям — долгое время песня про Антошку была популярна у подвыпивших граждан. Недаром изрядно набравшийся герой Юрия Яковлева — Иван Васильевич Бунша в комедии Гайдая пытался научить древнерусских музыкантов «современной мелодии».

7. Песенка крокодила Гены

Если дело под вечер, а за окном стремительно темнеет, и вдруг в машине становится тише и слегка грустно, как тут обойтись без песенки«Дяди Гены»? Она учит малышей: чтобы в жизни не происходило, нужно надеяться на лучшее, и так оно и случится!

Медленно минуты уплывают вдаль,

Встречи с ними ты уже не жди.

И, хотя нам прошлого немного жаль,

Лучшее, конечно, впереди!

Скатертью, скатертью дальний путь стелется,

И упирается прямо в небосклон.

Каждому, каждому в лучшее верится,

Катится, катится голубой вагон.

6. Песенка мышонка

Утром, чтобы встряхнуться и начать день с хорошим настроением, можно весело «пропищать» песенку Мышонка — тоже из мультипликационного фильма. Не беда, что главный герой еще тот лентяй — распевает он, стоя с гитарой на пне в то время, пока другие работают. Зато делает это весело и с огоньком:

Какой чудесный день!

Какой чудесный пень!

Какой чудесный я,

И песенка моя!

5. «Дважды два — четыре»

Если ребенок начинает осваивать таблицу умножения, то можно вспомнить, что:

Дважды два — четыре,

Дважды два — четыре,

Это всем известно в целом мире!

А пел ее в свое время Эдуард Хиль, который спустя тридцать или даже сорок лет станет «Мистером Трололо». Вслед за ним дошколята многих поколений повторяют таблицу умножения, ведь «трижды три навеки девять, ничего тут не поделать, и нетрудно сосчитать, сколько будет пятью пять».

4. Чунга-чанга (песня из мультфильма «Катерок»)

Если же устали тихо сидеть и хочется немного пошалить, то стоит напеть про остров Чунга-чанга, где живется легко и просто, ничего не надо делать, только жуй себе кокосы и бананы. Однажды катерок «Чижик» попадает в шторм, и его заносит на маленький остров, где его встречает веселая компания: негритята, жираф и басовитый попугай и с радостью рассказывают о своем острове-рае.

Чунга-чанга! Синий небосвод!

Чунга-чанга! Лето — круглый год!

Чунга-чанга! Весело живем!

Чунга-чанга! Песенку поем!

Чудо-остров, чудо-остров!

Жить на нем легко и просто!

Жить на нем легко и просто!

Чунга-чанга!

3. Песенка кота Леопольда

Не забыли мы и про кота Леопольда — вечная война мышей против него всегда завершается примирением:

Пусть, пусть дорога вдаль бежит,

Грусть пусть на сердце не лежит,

Мне все на свете по плечу,

И с песней этой качу по свету,

Качу, качу куда хочу.

Сначала Леопольда озвучивал Андрей Миронов, а когда актер заболел, все три героя заговорили голосом Геннадия Хазанова. Потом решили пригласить Александра Калягина, и в этой песенке звучит именно его голос. Калягина же коллеги прозвали Леопольд Ильич, потому что параллельно он играл и роль Ленина в художественном фильме.

2. «В траве сидел кузнечик»

Многие малыши (а уж их родители точно!) знают наизусть слова хита всех времен и поколений «В траве сидел кузнечик». Но многие помнят лишь первый куплет:

В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,

Совсем как огуречик, зелененький он был.

Представьте себе, представьте себе,

Совсем как огуречик,

Представьте себе, представьте себе,

Зелененький он был.

А куплетов, между прочим, четыре, поэтому песенку тоже неплохо было бы освежить в памяти.

Мало кто знает, что текст написал Николай Носов. И вошел он в замечательную книгу «Приключения Незнайки и его друзей». Услышав «Кузнечика», Незнайка внезапно понял, что ему хочется стать певцом. Правда, надолго его не хватило...

1. «Улыбка»

А что на вершине нашего хит-парада? Конечно же, «Улыбка»! Ведь поездка — это предвкушение радости, новых встреч и впечатлений, поэтому и настроение должно быть соответствующее:

От улыбки хмурый день светлей,

От улыбки в небе радуга проснется.

Поделись улыбкою своей —

И она к тебе не раз еще вернется!

Песенка из мультфильма «Крошка Енот» стала визитной карточкой Клары Румяновой. Голос бессмертного Зайца из «Ну, погоди!» прекрасно поднимает настроение — проверено!

***

Детских композиций, которые подойдут для дальней дороги, конечно же, намного больше, чем в нашем хит-параде. Мы постарались выбрать самые простые и добрые. Выучив их, наши дети когда-нибудь станут напевать своим малышам. Потому что эти слова и мелодии давно прошли проверку временем.

Другой вопрос, который часто мучает мам и пап: чем кормить детей в дороге, чтобы было и вкусно, и быстро, и не вредно? Примерное меню вы найдете тут.



Фото: Depositphotos и скриншоты из мультипликационных фильмов