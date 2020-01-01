Кафе «На полпути»: чем кормить детей в дороге

Семейный летний отдых трудно представить без поездок — к бабушке в деревню, на дачу, на пикник, в лес за грибами или к морю через полстраны. Путешествуя с детьми, «заправлять» их «топливом» придется куда чаще, чем автомобиль бензином.
Рацион питания в поездке зависит не только от возраста ребенка, состояния его здоровья и финансового положения родителей, но и от дальности поездки. Собираясь на дачу, прихватите воды и, например, печенье/яблоки на случай пробок. Экскурсия в другой город (и поездка свыше трех-четырех часов), скорее всего, потребует остановки на обед.
Жевать в салоне?
С подросшими детьми, которые питаются обычной «взрослой» пищей, проще и одновременно сложнее, чем с младенцами. По опыту, отсутствием аппетита в дороге страдают только те, кто подвержен морской болезни. Счастливчики, которые не знают, что такое укачивание, воспринимают дорожный перекус как возможность скоротать время, выбить из родителей лишнее мороженое/шоколадку или попробовать что-то новенькое.
Совет: не идите на поводу у «шантажистов» и не позволяйте им жевать что-либо во время движения: можно поперхнуться, прикусить язык, облиться — в общем, навредить себе. И, кстати, заставить вас внепланово потратиться на химчистку салона. Да и крошки на сиденье и липкие отпечатки пальцев на стеклах нам точно не нужны.
А в кафе?
Если решили подзаправиться в кафе, не стоит выбирать тяжелые жирные блюда, рубленое мясо, салаты с майонезом. Понятно, что многие предпочитают питаться в дороге фастфудом. ОК, но имейте в виду, что куда безопаснее перекусить в известном сетевом заведении, нежели аппетитно пахнущей шаурмой. И в любом случае следует оставить за скобками сладкую газировку.
Рекомендации врача
Елена Шабанова — детский диетолог, нутрициолог, ЗОЖ-консультант:
— Даже в дороге кормите детей сбалансированно. Главная стратегия — не брать сладкие перекусы и напитки. В результате скачков инсулина ребенок становится капризным, ему сложно усидеть на месте, он будет постоянно хотеть есть и снова просить быстрых углеводов.
Молочные продукты, съеденные в машине/автобусе, всегда дают вздутие и колики, чипсы и фастфуд — нагружают поджелудочную железу.
Не злоупотребляйте орехами, это довольно тяжелая для переваривания пища — горстки в день вполне достаточно.
Старайтесь добавлять в каждый перекус овощи и лист салата, если есть возможность купить их по пути.
Перед поездкой есть?
Если ребенок не страдает морской болезнью, ответ очевиден. Легкий завтрак, который заканчивается за полчаса до выезда, — прекрасное решение. Если выезжаете вечером — полноценный обед. Включите в этот прием пищи белки, жиры и цельные злаки. А вот от супа лучше отказаться.
Что есть/пить, чтобы не укачало?
Традиционно рекомендуется пить подкисленную воду. Мелкими глотками, не давая ребенку выпивать большой объем сразу, чтобы не допустить рвоты. Малышу можно положить в ниблер кислое яблоко, ребенку постарше дать пососать дольку мандарина.
Что есть на остановках?
По максимуму запаситесь здоровыми перекусами из дома: орешки, морковь, огурец, яблоко, цельнозерновой хлеб, растворимая каша (например, льняная) без добавок, сухофрукты, кокосовое масло или масло Гхи (выдерживают хранение без холодильника), не забудьте термос с травяным чаем или отваром цикория/шиповника.
Если путь неблизкий, покупайте в магазинах по пути нарезки сыра, овощи, листовую зелень, но никак не продукты из нижеприведенного «вредного» списка.
И, конечно, соблюдайте гигиену.
Что можно и что нельзя есть и пить в дороге?
Еда
|
Можно
Сэндвичи на цельнозерновом хлебе
Орешки
Сухофрукты (в том числе для добавления в кашу)
Мясное и овощное пюре (детское питание)
Растворимая каша без добавок
Морковь, огурец, яблоко, болгарский перец, нарезанные палочками
|
Нельзя
Сладкие снеки
Чипсы
Фастфуд
Кисломолочные и молочные продукты, кроме грудного молока и молочный смесей (сыр — с осторожностью)
Мясные изделия, колбаса/сосиски
Доширак/концентраты картофельного пюре
Готовые фруктовые пюре с добавлением сахара
Напитки
|
Можно
Ромашковый чай (успокоит любой взбунтовавшийся животик)
Шиповник (есть растворимый)
Вода (подкисленная)
|
Нельзя
Газировка, лимонад
Кефир
Пакетированные соки
Личный опыт
Ольга Курьянова постоянно путешествует с Илюшей (4 года) — на дачу в 40 км от Москвы, в Сочи, в Санкт-Петербург, по городам Золотого кольца:
— Нашего мальчика в автомобиле (Mitsubishi Outlander) может укачать, особенно в пробках. Поэтому стараемся выезжать пораньше, когда и машин на дорогах меньше, и пробок, как правило, не бывает, а Илья иногда и поспать может — во сне никого не укачивает. В машине не едим, предпочитаем пикник на обочине, с обычной домашней едой: бутерброды, яблоки (особенно хорошо — сушеные) или другие не слишком сладкие фрукты, чай из термоса. Если дорога дальняя, заезжаем в кафе. Стараемся выбирать блюда попроще: макароны с сыром, пюре с отварной курицей, салат из огурцов, компот. Уже убедились, что такая пища хорошо переносится в дороге.
Когда Илюша был малышом, нас очень сильно выручал пластиковый нагрудник с загнутым краем: и в машине чисто, и одежда не пачкается, и детское кресло в порядке. Но пара крепких полиэтиленовых пакетов от «фонтана брызг» всегда наготове!
Лайфхак мамы
Если сумки холодильника нет, бутерброды укладываем в плотную сумку рядом с пластиковой бутылкой воды, которая ночь пролежала в морозилке. На полдня холода от этого «хладагента» обычно хватает даже в жару.
А на бутылку с питьевой водой можно направить струю прохладного воздуха из дефлекторов климатической системы.
Фото: Instagram, depositphotos