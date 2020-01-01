Кафе «На полпути»: чем кормить детей в дороге

У детей на этот счет свое мнение, но мы-то с вами должны найти компромисс между «накормить» и «не навредить». Тем более это важно в период пандемии и в жаркий сезон.

Семейный летний отдых трудно представить без поездок — к бабушке в деревню, на дачу, на пикник, в лес за грибами или к морю через полстраны. Путешествуя с детьми, «заправлять» их «топливом» придется куда чаще, чем автомобиль бензином.

Рацион питания в поездке зависит не только от возраста ребенка, состояния его здоровья и финансового положения родителей, но и от дальности поездки. Собираясь на дачу, прихватите воды и, например, печенье/яблоки на случай пробок. Экскурсия в другой город (и поездка свыше трех-четырех часов), скорее всего, потребует остановки на обед.

Жевать в салоне?

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С подросшими детьми, которые питаются обычной «взрослой» пищей, проще и одновременно сложнее, чем с младенцами. По опыту, отсутствием аппетита в дороге страдают только те, кто подвержен морской болезни. Счастливчики, которые не знают, что такое укачивание, воспринимают дорожный перекус как возможность скоротать время, выбить из родителей лишнее мороженое/шоколадку или попробовать что-то новенькое.

Совет: не идите на поводу у «шантажистов» и не позволяйте им жевать что-либо во время движения: можно поперхнуться, прикусить язык, облиться — в общем, навредить себе. И, кстати, заставить вас внепланово потратиться на химчистку салона. Да и крошки на сиденье и липкие отпечатки пальцев на стеклах нам точно не нужны.

А в кафе?

Если решили подзаправиться в кафе, не стоит выбирать тяжелые жирные блюда, рубленое мясо, салаты с майонезом. Понятно, что многие предпочитают питаться в дороге фастфудом. ОК, но имейте в виду, что куда безопаснее перекусить в известном сетевом заведении, нежели аппетитно пахнущей шаурмой. И в любом случае следует оставить за скобками сладкую газировку.

Рекомендации врача

Елена Шабанова — детский диетолог, нутрициолог, ЗОЖ-консультант:

— Даже в дороге кормите детей сбалансированно. Главная стратегия — не брать сладкие перекусы и напитки. В результате скачков инсулина ребенок становится капризным, ему сложно усидеть на месте, он будет постоянно хотеть есть и снова просить быстрых углеводов.

Молочные продукты, съеденные в машине/автобусе, всегда дают вздутие и колики, чипсы и фастфуд — нагружают поджелудочную железу.

Не злоупотребляйте орехами, это довольно тяжелая для переваривания пища — горстки в день вполне достаточно.

Старайтесь добавлять в каждый перекус овощи и лист салата, если есть возможность купить их по пути.

Перед поездкой есть?

Если ребенок не страдает морской болезнью, ответ очевиден. Легкий завтрак, который заканчивается за полчаса до выезда, — прекрасное решение. Если выезжаете вечером — полноценный обед. Включите в этот прием пищи белки, жиры и цельные злаки. А вот от супа лучше отказаться.

Что есть/пить, чтобы не укачало?

Традиционно рекомендуется пить подкисленную воду. Мелкими глотками, не давая ребенку выпивать большой объем сразу, чтобы не допустить рвоты. Малышу можно положить в ниблер кислое яблоко, ребенку постарше дать пососать дольку мандарина.

Что есть на остановках?

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По максимуму запаситесь здоровыми перекусами из дома: орешки, морковь, огурец, яблоко, цельнозерновой хлеб, растворимая каша (например, льняная) без добавок, сухофрукты, кокосовое масло или масло Гхи (выдерживают хранение без холодильника), не забудьте термос с травяным чаем или отваром цикория/шиповника.

Если путь неблизкий, покупайте в магазинах по пути нарезки сыра, овощи, листовую зелень, но никак не продукты из нижеприведенного «вредного» списка.

И, конечно, соблюдайте гигиену.

Что можно и что нельзя есть и пить в дороге?

Еда

Можно Сэндвичи на цельнозерновом хлебе Орешки Сухофрукты (в том числе для добавления в кашу) Мясное и овощное пюре (детское питание) Растворимая каша без добавок Морковь, огурец, яблоко, болгарский перец, нарезанные палочками Нельзя Сладкие снеки Чипсы Фастфуд Кисломолочные и молочные продукты, кроме грудного молока и молочный смесей (сыр — с осторожностью) Мясные изделия, колбаса/сосиски Доширак/концентраты картофельного пюре Готовые фруктовые пюре с добавлением сахара

Напитки

Можно Ромашковый чай (успокоит любой взбунтовавшийся животик) Шиповник (есть растворимый) Вода (подкисленная) Нельзя Газировка, лимонад Кефир Пакетированные соки

Личный опыт

Ольга Курьянова постоянно путешествует с Илюшей (4 года) — на дачу в 40 км от Москвы, в Сочи, в Санкт-Петербург, по городам Золотого кольца:

— Нашего мальчика в автомобиле (Mitsubishi Outlander) может укачать, особенно в пробках. Поэтому стараемся выезжать пораньше, когда и машин на дорогах меньше, и пробок, как правило, не бывает, а Илья иногда и поспать может — во сне никого не укачивает. В машине не едим, предпочитаем пикник на обочине, с обычной домашней едой: бутерброды, яблоки (особенно хорошо — сушеные) или другие не слишком сладкие фрукты, чай из термоса. Если дорога дальняя, заезжаем в кафе. Стараемся выбирать блюда попроще: макароны с сыром, пюре с отварной курицей, салат из огурцов, компот. Уже убедились, что такая пища хорошо переносится в дороге.

Когда Илюша был малышом, нас очень сильно выручал пластиковый нагрудник с загнутым краем: и в машине чисто, и одежда не пачкается, и детское кресло в порядке. Но пара крепких полиэтиленовых пакетов от «фонтана брызг» всегда наготове!

Лайфхак мамы

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Если сумки холодильника нет, бутерброды укладываем в плотную сумку рядом с пластиковой бутылкой воды, которая ночь пролежала в морозилке. На полдня холода от этого «хладагента» обычно хватает даже в жару.

А на бутылку с питьевой водой можно направить струю прохладного воздуха из дефлекторов климатической системы.

Фото: Instagram, depositphotos