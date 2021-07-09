Путин проехал на Aurus по ЦКАД. С девушкой

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), который включает развязку пересечения ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», а также участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 и М-10.
За рулем Aurus президент проехал по дороге от 47-го км ЦКАД до центрального пункта управления интеллектуальной транспортной системой третьего пускового комплекса, который был запущен в ноябре прошлого года.
«Я обратил внимание: стыки все-таки чувствуются», — отметил глава государства.
Его сопровождала девушка, которая оказалась главным специалистом Центра организации реконструкции и управления строительством госкомпании «Российские автомобильные дороги». Станислава Кузнецова давала пояснения в ходе поездки и заверила главу государства, что чувствительные деформационные швы — неизбежная технологическая издержка, так происходит во всем мире. Их практически невозможно сделать незаметными для водителя.
Станислава Кузнецова уточнила, что есть две технологии —-с металлическими креплениями и мастичные деформационные швы, которые практически не ощущаются. Но их можно устанавливать только на короткие мостовые пролеты, до 50 метров. Когда мостовое сооружение длинное, а значит температурные перемещения большие, мастичный шов уже не подходит.
Общая стоимость строительства ЦКАД составляет 341,2 млрд рублей.
Стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковых автомобилей — порядка 3 рублей за 1 км, для грузовых — около 9 рублей.
Плата за проезд по Центральной кольцевой автомобильной дороге будет направлена, в том числе, на возврат 250 млрд рублей заемных средств, из которых около 150 млрд рублей взяли из ФНБ (Фонд национального благосостояния), еще 94,7 млрд рублей составили средства инвесторов и концессионеров.
- В ходе строительства на ЦКАД пришлось добавить денег, избежать удорожания проекта не удалось.