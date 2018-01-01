500-километровая дорога требует добавить денег не первый раз. На нее уже просили дополнительные 45 млрд рублей, но получили отказ.

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На строительство ЦКАД вокруг Москвы потребовалось еще 20 млрд рублей, 16 из которых будут взяты из государственного бюджета, а 4 млрд — у инвесторов. Соответствующее постановление опубликовано кабинетом министров.

Теперь стоимость трассы составляет более 340 млрд рублей, несмотря на требование президента избежать удорожания проекта, который должны были сдать в 2018 году, к Чемпионату мира по футболу.

Главным виновником удорожания стал изначально сырой проект, в котором не хватало развязок, а в некоторых местах были так называемые «бутылочные горлышки», провоцирующие образование заторов.

Как заявил «Коммерсанту» зампред общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков, об узких местах проекта было известно еще 10 лет назад, но исправлять огрехи решили только сейчас.

Изначально на ЦКАД выделялось 300 млрд рублей, а в 2016 году смета увеличилась на 20 млрд. Затем «Автодор» просил на строительство дополнительные 45 млрд рублей в 2019 году, но чиновники ответили отказом, сославшись на требование президента.

К делу подключилась Счетная палата, специалисты которой выяснили, что строителям не хватает около 20 млрд рублей. Именно эта сумма и была одобрена правительством.

Согласно закону о госзакупках, проект может подорожать на 10%, и это не будет считаться нарушением. Следовательно, итоговая цена автодороги может составить 352 млрд рублей.

Строительство ЦКАД привлекает внимание прокуратуры и следователей.

Фото: ГК «Автодор»