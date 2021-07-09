Новый КАМАЗ Геркулес показали на видео

Кабина сделала особо прочной, и даже при падении 75-тонного грузовика с высоты способна выдержать и сохранить жизнь водителя.

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Все новые подробности появляются о перспективном карьерном самосвале совместной разработки КАМАЗа и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Пресс-служба КАМАЗа показала в корпоративных новостях сюжет об этом автомобиле, а на Youtube-канале «ПАО КАМАЗ» этот сюжет появился отдельным видеороликом. О Геркулесе подробно рассказал Сергей Назаренко, главный конструктор инновационных автомобилей завода.

Он напомнил, что у Геркулеса нет прямой связи между дизельным двигателем Р6 и колесами — дизель лишь вращает генератор, который заряжает батареи и параллельно питает тяговые электромоторы. Машина может работать в режиме рекуперации на торможении и при спусках. То есть, по пути в карьер (на спуске) Геркулес будет запасать в батареях энергию, а расходовать ее — уже в груженом состоянии, покидая зону работ.

Отдельно остановился инженер на свойствах кабины — она, по его словам, выполнена по особым технологиям, и даже при падении 35-тонного грузовика с высоты способна выдержать и сохранить жизнь водителя. Еще одна особенность автомобиля — изначальная ориентированность на беспилотное управление. На предприятии называют КАМАЗ Геркулес автомобилем-роботом и готовятся к его серийному производству в 2024 году.

В конце июня КАМАЗ официально рассекретил проект Геркулес, показав машину на официальных фото.

Видео: Youtube / «ПАО КАМАЗ»