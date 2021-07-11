Владелец этого кемпера провел в нем 4 месяца вместе с семьей, путешествуя во время прошлогоднего карантина.

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Это, вероятно, самый крутой автодом, который мы когда-либо видели. В его основе лежит грузовик Iveco Eurocargo с рядным шестицилиндровым 6-литровым дизельным двигателем и приводом на все колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач, а также раздаточную коробку с понижающими передачами. Поэтому он может играючи доехать куда угодно.

Автомобиль оборудован компактным внешним летним душем, огромным 500-литровым баком для топлива и хитрой электрической платформой для погрузки мотоцикла.

Внутри так много места, что поместилась даже полноразмерная стиральная машина, а также раковина с холодной и горячей водой, две индукционные плиты и духовка. Также есть двуспальная кровать и еще одна кровать для двоих. Кстати, этот кемпер официально одобрен в Южной Африке для проживания в нем до семи человек.

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А вот двухэтажный кемпер со спальней и кабинетом.

Фото, видео: YouTube